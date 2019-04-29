Вклад или страхование? Как быстро накопить на образование детей

Обучение в платных вузах стоит сотни тысяч рублей за год. В результате всё больше родителей задумываются, как накопить на образование детей заранее. Лайф выяснил, как именно можно это сделать.

СК "Сбербанк страхование жизни" выяснил, кто и как откладывает на высшее образование детей с помощью накопительного страхования. Оказалось, такие полисы покупают в основном 37-летние женщины. Как показало исследование компании, средний срок страхования — девять лет. За это время удаётся в спокойном режиме собрать нужную сумму. В большинстве случаев клиенты планируют накопить от 250 до 550 тысяч рублей.

Накопительное страхование — это симбиоз банковского вклада и страхования от несчастного случая. Клиент заключает договор со страховым агентом и обязуется делать в пользу компании ежемесячный или ежегодный взнос. Он перечисляет деньги вплоть до окончания срока действия соглашения или до наступления страхового случая. На внесённые средства начисляется процент. При этом, если произойдёт страховой случай, клиент или его родственники получат выплату.

— Таким образом можно откладывать сбережения для детей, будь то целевые деньги на образование в университете или просто подъёмные средства детям на первое время, когда они станут взрослыми, — рассказал руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — А если это накопительное страхование жизни, то дети смогут получить более существенную сумму, если, не дай бог, с родителями что-то случится. Появляется долгосрочная защита от непредвиденных ситуаций со здоровьем.

Впрочем, не всё так гладко. В долгосрочности договора есть и явный минус: взносы быстро обесцениваются из-за инфляции, а гарантированный страховой компанией процент выплат, если с их клиентом всё в порядке, как правило, совсем невелик. Выходит, если ты жив и здоров, то деньги просто съедает инфляция. Процент по банковским вкладам выше.

Получается, родители могли бы накопить намного больше, открыв обычный банковский депозит, считает Евгений Удилов. Ещё один способ накопления, по его словам, — купить государственные облигации, по которым на сегодня идут гарантированные выплаты. Причём, в отличие от банковского вклада, совершенно без верхнего лимита по сумме — свыше 8% годовых.

Однако эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что в ряде случаев накопительное страхование выгоднее, чем вклад. Он обращает внимание, что стоимость обучения в России растёт примерно на 5% в год, иногда и больше. Проценты по вкладам могут и не компенсировать такой рост. При этом обладатели полиса накопительного страхования могут рассчитывать на налоговые вычеты, что повышает привлекательность таких активов.

— Главная ошибка, которую делают многие родители, — берут потребительский кредит для оплаты образования, — говорит ведущий аналитик ООО "Эксперт Плюс" Мария Сальникова. — Если нет возможности оплатить образование сразу, то нужно начинать копить средства заранее. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляет 42 550 рублей. В такой ситуации стандартной семье из трёх человек нужно начинать копить деньги на обучение в вузе, когда ребёнку исполняется пять лет. В этом случае подойдёт и вклад, и накопительное страхование. Нужную сумму удастся собрать без существенных лишений для семьи.