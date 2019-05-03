Мангальщик на час. Сколько зарабатывают приглашённые повара на барбекю

На майские праздники традиционно растёт спрос на услуги шашлычников на час. Ими подрабатывают и профессиональные повара, и любители. Кроме того, пользуются популярностью выездные услуги барменов и кальянщиков. Лайф выяснил, сколько стоит вызов профессионала на свой пикник.

Большинство россиян традиционно отправляются на майские праздники за город открывать сезон шашлыков. Только не всегда в большой компании есть люди, которые умеют жарить мясо или которым хочется проводить время в одиночку у мангала. Для таких случаев в России появилась выездная услуга шашлычников и не только.

Шашлычник на час (1000–4000 рублей)

Выезд шашлычника к месту пикника — в этом году довольно популярная услуга. Причём приготовить мясо могут как профессиональные повара, так и любители. Стоимость выезда зависит от времени работы, количества участников пикника и дальности выезда.

Шашлычник приезжает со всем необходимым оборудованием к месту назначения. Отдельно считается сумма на продукты, учитывая пожелания клиентов. Если пикник планируется в пределах города, то в течение часа к месту могут доставить уже пожаренное горячее мясо.

Бармен по вызову (1000 — 10 000 рублей)

Если отдыхать, то по максимуму. И дело здесь не в человеческой лени, а в желании выпить правильно приготовленные алкогольные напитки. Большой популярностью такая услуга пользуется в компании из 15–20 человек.

Стоимость выездного бармена также зависит от пожеланий клиентов, времени обслуживания и от расположения места пикника. Профессионал может приехать со всем необходимым оборудованием (барной стойкой, посудой, если понадобится) и самостоятельно закупить ингредиенты.

Кальян на свежем воздухе (500–2500 рублей)

Даже если вся компания некурящая, найдётся тот, кто не откажется от кальяна. А следом могут подтянуться и остальные. Но если в багажнике нет собственного оборудования, то можно вызвать профессионала.

Цена услуги кальянщика по вызову будет зависеть также от места сбора гостей и от пожеланий клиентов. В основном специалисты приезжают со своими ингредиентами. Также их можно вызвать на мероприятие, например, на день рождения. Только стоимость выездной услуги будет значительно выше.