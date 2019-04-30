Отдых по звёздам. Куда полетят на майские праздники разные знаки зодиака

Львы, Рыбы и Тельцы купили больше всего билетов на майские праздники. Стрельцы обожают Санкт-Петербург, Овны предпочитают Сочи, а Девы — Тиват. Лайф выяснил, где проведут длинные выходные люди, рождённые под разными знаками зодиака.

Среди Козерогов, Скорпионов и Стрельцов больше всего домоседов. При этом Тельцы, Львы, Раки и Близнецы любят путешествовать и не собираются проводить майские праздники дома. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру. Они проанализировали все забронированные на сайте сервиса авиабилеты с датой путешествия в майские праздники (с 26 апреля по 12 мая) и выяснили, в какие города любят летать представители разных знаков зодиака.

Предпочитают отдыхать в своей стране Стрельцы, Раки и Весы. Заграничный отдых чаще выбирают Львы, Рыбы и Тельцы. Так, 84% всех Стрельцов-путешественников отправятся в поездку по России, а 16% — за границу. 86% Рыб поедут по России и 14% — за границу. Так что в любом случае подавляющее большинство пассажиров выбрали внутренние рейсы.

Май — это месяц Тельцов, которые в это время отправляются в путешествия с завидной частотой. Вероятно, это связано не только с длинными выходными. Дело в том, что многие представители этого знака путешествуют на свой день рождения, который как раз приходится на май. Также активно скупали билеты на праздники Львы, Раки и Близнецы. Девы, Овны, Рыбы, Весы и Водолеи — крепкие середнячки.

Как оказалось, все путешественники чаще всего отправляются в столицы. На Москву и Санкт-Петербург приходится больше трети всех проданных билетов на внутренние рейсы. Также большим спросом пользуются Сочи и Симферополь.

— Из тех пассажиров, кто в майские праздники полетит в Москву, будет больше всего Скорпионов и Стрельцов, — пояснили Лайфу в Туту.ру. — Любители красот Петербурга — Стрельцы и Водолеи, тогда как Львы, Овны и Рыбы предпочли Симферополь Сочи. Близнецы охотнее летят в Ростов-на-Дону, чем в Минеральные Воды. Майские праздники в Калининграде — такой сценарий отдыха у Дев. Екатеринбург привлёк больше всего Дев и Весов, а меньше всего — Овнов и Скорпионов.

Среди зарубежных направлений лидирует Тбилиси. Причём у всех знаков, кроме Близнецов. У Близнецов на первом месте Кишинёв. В Ереван полетит меньше всего Львов и Рыб. К Праге оказались равнодушны Скорпионы, им больше по вкусу Тель-Авив. Стамбул манит Овнов, Рыб и Раков. А в Тиват прилетит больше всего Дев.

— Раки вообще очень любят путешествовать, так как в этом знаке в экзальтации находится планета Юпитер, — рассказывает руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. — В астрологии она отвечает за путешествия. Тельцы тоже путешественники, так как находятся под сильным влиянием Венеры. Эта планета отвечает за красоту, комфорт и удобство. Тельцы ищут новые впечатления. Что касается Скорпионов, то им свойственно во всём видеть опасность, а чем дальше от дома, тем больше опасностей. Именно поэтому среди них больше домоседов.

В целом же, по словам Сергея Безбородного, в этом году россияне будут больше ездить, в том числе и на майские праздники. Дело в том, что 2019 год проходит под управлением планеты Меркурий, а он, как известно, покровитель путешественников.