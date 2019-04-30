Местные хитрости. Как в разных странах обманывают туристов

Сезон отпусков начался. Лайф выяснил, какие неприятные сюрпризы могут ждать россиян за границей и на что обращать внимание, чтобы не остаться без денег.

Турция. Проблемы с отелями

Самая распространённая жалоба туристов в Турции — это проблемы с заселением в отель. Классическая схема: люди бронируют номер определённой ценовой категории, приезжают в отель — и тут выясняется, что оплаченная ими комната занята. Менеджер заламывает руки и говорит, что может поселить их в другой номер. Туристы осматривают предложенный вариант и приходят в ужас. Номер может быть сырым, в полуподвале, у бассейна, вообще не иметь окон на улицу. В разных отелях варианты разные, но суть одна: туристам приходится сразу же вступать в бой с персоналом и пытаться любыми способами отвоевать право жить в том номере, за который они заплатили. Удаётся это не всем. А даже если и удаётся, то нередко за денежное вознаграждение сотруднику отеля.

Таиланд. Обман в транспорте

В Таиланде туристов обманывают буквально на каждом шагу. В стране много бедных жителей, которые не упускают возможности нажиться за счёт доверчивых путешественников. В частности, надо быть очень внимательным при заказе местного такси. Водители тук-туков любят покружить по окрестностям. Вести вас по указанному адресу могут неоправданно долго, чтобы затем потребовать намного большую сумму, чем обговаривали. Чтобы избежать лишних трат, включите GPS-навигатор и следите за маршрутом. Если садитесь в обычную машину, то следите, чтобы водитель включил счётчик. Нередко таксисты об этом "забывают", а туристы платят вдвое, а то и втрое дороже, чем стоила поездка.

Черногория. Обман с трансфером

Обмануть туриста могут ещё в Москве при покупке путёвки в турагентстве. Принято считать, что пакетный тур включает в себя всё: и перелёт, и стоимость проживания в отеле, и, конечно же, трансфер из аэропорта до отеля. Впрочем, в Черногории есть нюанс. Действительно, в стоимость путёвки, как правило, трансфер включён. Но это касается отелей, расположенных в Тиватской, Будванской ривьерах и окрестностях. А вот если вы отправляетесь в Бар, Ульцинь или Герцег-Нови, то может оказаться, что трансфер придётся оплачивать дополнительно. Это часто происходит в Черногории, но такой нюанс знают даже не все менеджеры турфирм.

Италия. Следим за чеком

Итальянская кухня — одна из самых популярных в мире. Не удивительно, что многие туристы мечтают попробовать пасту и пиццу на их родине. Тут-то они и рискуют потерять часть денег. В меню для иностранцев цены могут оказаться несколько выше, чем в точно таком же, но на итальянском языке. Ещё одна уловка — оплата за сервировку, которая будет прописана внизу мелким шрифтом. Кстати, в разных местах одного и того же ресторана цены могут отличаться. К примеру, если кофе вам принесут за столик, то он может стоить в два раза дороже, чем если бы вы выпили тот же напиток, но за барной стойкой.

Франция. Вымогательство попрошаек

В крупных городах Франции, особенно в Париже, орудует немало попрошаек. Они собирают деньги с наивных туристов под видом пожертвований на благотворительность или продавая им за десятки евро дешёвые сувениры. Формально привлечь их к ответственности сложно. Туристы по собственной воле отдают деньги мошенникам. Разумеется, они не идут ни на благотворительность, ни на другие декларируемые цели, а оседают в карманах попрошаек.