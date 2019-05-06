Далеко от баранки. Кем работали раньше таксисты

Многие пассажиры такси слышали от водителей трогательные истории из их прошлого. Одни уверяют, что были успешными бизнесменами, но их разорил кризис. Другие рассказывают, что подрабатывают таксистами "для души", а на самом деле они известные в узких кругах писатели, поэты, банкиры. Оказывается, далеко не все истории художественный вымысел. Лайф узнал, кем на самом деле раньше работали таксисты.

91% таксистов ранее работали в других сферах. Таковы результаты исследования сервиса "Ситимобил". Как ни странно, большинство таксистов в прошлом не были профессиональными водителями, а работали в торговле. Многие пришли из сферы строительства, перевозок и логистики. Среди самых интересных профессий, где ранее были задействованы водители, — военный, преподаватель, повар, юрист, пилот гражданской авиации, писатель. Встречаются и водители скорой помощи. Кстати, часть из них до сих пор совмещает работу в скорой и такси.

Большинству таксистов от 30 до 39 лет — их насчитывается 37%. Чуть меньше (35%) водителей — в возрасте от 40 до 49 лет, 15% водителей — 21–29 лет, но есть и 50–59 лет — таких 13%. Большинство водителей (43%) имеют среднее образование, а 38% — высшее. При этом у 6% два высших образования и более.

Самыми разнообразными профессиями отличаются и водители других сервисов: "Яндекс.Такси", Gett, "Рутакси". Причём, чем выше класс машины, тем легче встретить водителя с неожиданной профессией. Так, в "Яндекс.Такси" вполне можно встретить экс-дипломата, а в Gett — бывшего директора турфирмы.