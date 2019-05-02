Как обманывают на прокате машин

Аренда автомобиля пользуется популярностью у туристов. Казалось бы, платишь только за бензин. Но не всё так гладко. Если не осмотреть внимательно машину, можно попасть на большие деньги. Как обманывают на аренде машин и на что стоит обращать внимание?

— Несколько раз брала в аренду машину в одной и той же известной фирме в Испании и никаких нареканий не было. В последний раз мне просто отдали ключи и сказали, где стоит машина. Снаружи автомобиль был в хорошем состоянии, а вот на заднем сиденье в салоне были соляные разводы. Я не придала этому значения. При возврате мне отказались вернуть залог в размере 100 евро — взяли за чистку. Доказывать, что салон был грязным ещё до меня, было бесполезно, — рассказывает Елена, столкнувшаяся с неприятной ситуацией.

Аренда автомобиля стала очень выгодна не только туристам, но и городским жителям. Особенно если нет возможности взять кредит и купить собственный автомобиль. Прокат удобен тем, что водитель получает автомобиль во временное пользование, не обязан платить за него налог, нести бремя технического обслуживания, а также не должен думать, где хранить машину. Этим и пользуются недобросовестные арендодатели, которые видят новичков издалека и не упускают возможности на них подзаработать.

Способы обмана

Составление договора с маскировкой важных пунктов стало уже классикой "обманного жанра". Зачастую важные пункты, которым клиент обязан уделить должное внимание, напечатаны в договоре мелким шрифтом или спрятаны в массе второстепенной информации. Объёмный договор печатается в надежде, что клиент не будет читать его до конца.

Важно обратить внимание на страховку. Страховка по ОСАГО обязательна, от неё нельзя отказаться, но она касается только ответственности автовладельца, а не его автомобиля. А вот страховка каско — добровольная.

Клиент, отказавшийся от страховки каско в целях экономии, является главной мишенью недобросовестных арендодателей. Любая царапина или вмятина, не зафиксированная в журнале повреждений автомобиля и не замеченная клиентом, может стать поводом для дополнительных выплат.

Если же вдруг вы столкнётесь с фирмой, предлагающей прокат машины без залога, изучите более тщательно все условия. Во-первых, отсутствие залога может быть связано с плохим состоянием автомобиля, его уже не жалко отдавать без гарантий. Во-вторых, это может быть простой заманухой: когда вы уже решите арендовать машину у этого прокатчика, окажется, что без залога обслуживаются только определённые водители — мужчины в возрасте 45–47 лет, имеющие водительский стаж более 20 лет. То есть довольно узкий круг лиц. Наконец, вместо залога фирма может взимать какую-либо иную плату, например процент с аренды автомобиля.

Практически во всех прокатных компаниях арендатор автомобиля (клиент) обязан вернуть машину с восполнением в баке израсходованного топлива. Обязательно нужно проследить, чтобы в договоре было зафиксировано, сколько именно было бензина. Иначе, если вернёте машину с неполным баком, с вас могут потребовать плату за перерасход топлива, даже если на самом деле при сдаче в аренду в машине было больше бензина, чем при выдаче. Это особенно актуально в европейских странах, где топливо стоит значительно дороже, чем у нас.

На что стоит обращать внимание при аренде

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала советует внимательно читать договор, обращая внимание на условия взимания штрафов и неустойки, а также выплат в случае несвоевременного возврата автомобиля.

По его словам, нужно оговорить место возврата транспортного средства. Важным является и порядок взыскания с арендатора штрафов, зафиксированных автоматическими камерами.

— При передаче автомобиля в аренду необходимо подробно описать техническое состояние автомобиля, сколы, царапины, вмятины и прочее. Это позволит избежать ответственности за вред автомобилю, который вы не причиняли. Если в процессе эксплуатации автомобиля происходит поломка, связанная с недостатками авто, то данные недочёты нужно зафиксировать у официального дилера, который может провести квалифицированную диагностику машины и дать вам заключение. Это позволит предъявить претензии арендодателю. Да, вы потеряете время и деньги, но, возможно, сэкономите на защите от претензий недобросовестного арендодателя, который может попытаться обвинить вас в этих поломках. Более того, если недостатки будут подтверждены, это позволит взыскать все сопутствующие убытки с арендодателя, — рассказывает Орест Мацала.

В случае аварии юрист рекомендует отдавать предпочтение оформлению с участием сотрудников ГИБДД. Если они будут отказывать в оформлении, ссылаясь на то, что ДТП незначительное, следует позвонить напрямую по номеру 102 и зафиксировать свой вызов. Кроме того, нужно подробно зафиксировать на фото и видео все следы ДТП, повреждения авто, размещение транспортных средств на проезжей части. Правильная фиксация ДТП может уберечь вас от необоснованных претензий со стороны арендодателя.

— В ходе эксплуатации арендованного автомобиля может возникнуть множество сопутствующих юридических вопросов, однако раскрыть все крайне сложно. Внимательное отношение к документам, соблюдение ПДД, использование видеорегистратора помогут вам избежать многих проблем, — считает юрист.

Если дело происходит за границей, то с ходу понять все условия договора проблематично. В этом случае лучше сфотографировать машину снаружи и внутри. Во-первых, сотрудники службы проката увидят, что вы обращаете внимание на детали, и в таком случае повышается шанс, что вас не обманут в принципе. Во-вторых, при возникновении проблем будет легче доказать свою правоту.