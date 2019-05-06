Какие выплаты положены пострадавшим в Шереметьево

Лайф выяснил, на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие и родственники погибших пассажиров самолёта Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Шереметьево.

Семьи погибших при посадке самолёта в Шереметьево получат один миллион рублей из бюджета Мурманской области. Об этом заявил исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис. Компенсацию получат жители, зарегистрированные в регионе. Пострадавшим пассажирам из Мурманской области выделят по 500 тысяч рублей.

Согласно Воздушному кодексу РФ, авиаперевозчик обязан страховать жизнь и здоровье пассажиров, а также перевозимый багаж. Ответственность "Аэрофлота" застрахована в компаниях "Альфастрахование" и "Согаз".

— В случае гибели пассажира авиакомпания обязана выплатить 2,025 миллиона рублей родственникам погибшего, — рассказал адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. — Также жертвы авиакатастрофы или их родственники имеют право на получение выплат по обязательному страхованию жизни в размере 120 МРОТ и компенсацию за утраченный багаж и ручную кладь. Кроме того, можно подать иск в суд к виновному лицу о возмещении морального вреда. Но с заявлением в суд можно обращаться только после того, как следствием будет установлено виновное лицо, из-за которого случилась авиакатастрофа.

Пока сложно сказать, есть ли основания для привлечения к ответственности конкретных лиц, считает партнёр юридической компании BMS Алексей Гавришев. Что касается выплат от государства в случае авиакатастрофы, то они устанавливаются в индивидуальном порядке. Размер таких компенсаций не регламентирован.

На этом выплаты пострадавшим на внутренних рейсах заканчиваются. В 2017 году Россия присоединилась к Монреальской конвенции, которая предусматривает повышенные выплаты пассажирам в случае авиапроисшествий. Так, в случае гибели пассажира выплаты родственникам могут составить до девяти с половиной миллионов рублей. Правда, это касается только международных рейсов между странами, подписавшими Монреальскую конвенцию. На внутренние рейсы её положения не распространяются, пояснил Алексей Гавришев.