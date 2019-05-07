Рейс отменили? Что делать, если у авиакомпании проблемы

Авиакомпания UTair практически перестала обслуживать долги перед банками. Есть опасения, что вскоре компания обанкротится. Туристы задаются вопросами, что делать, если рейс отменили, потому что перевозчик погряз в долгах, и как вернуть деньги и улететь домой, если весть о банкротстве компании настигла за границей.

К сожалению, обычно узнать о финансовых проблемах авиакомпании заранее пассажиры не могут. Отмена рейсов происходит, как правило, за пару дней до вылета. В таких ситуациях пассажиров должны отправить ближайшим рейсом в нужный им пункт назначения или вернуть деньги за неиспользованный билет, что сделать иногда бывает довольно проблематично.

Кто вернёт деньги?

Если авиабилеты входили в стоимость тура и на руки их получали через туроператора, нести ответственность будет именно он, пояснила юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова. Для разрешения ситуации нужно связаться с представителями турагента и выяснить, каким образом туроператор будет решать данный вопрос.

Если туроператор не планирует решать вопрос с оплатой обратных билетов туриста, путешественнику придётся покупать билет обратно самостоятельно. Ольга Широкова рекомендует в таких случаях сохранять все квитанции, чеки, билеты, подтверждающие факт оплаты и перелёта за свой счёт.

— По возвращении туристу необходимо обратиться к туроператору с письменной претензией. Надо сообщить, что услуги были предоставлены с недостатками, ссылаясь на статью 29 Закона "О защите прав потребителей", и требовать возврата уплаченной суммы, а также взыскания убытков. Также нарушения со стороны турагента могут выражаться в непредставлении туристу информации о банкротстве авиаперевозчика. Если, конечно, турагент на тот момент знал или мог предвидеть риски возникновения негативных последствий, — объяснила юрист.

Она также отметила, что претензии к качеству туристского продукта предъявляются к туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора. Рассмотреть их должны в течение 10 дней со дня получения претензий (ст. 10 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"). Если туроператор не даёт ответа или отказывается удовлетворять требования, клиент вправе обратиться в суд.

— После вынесения судом положительного решения и вступления его в законную силу туристу необходимо будет получить исполнительный лист и предъявить его в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда, — пояснила Ольга Широкова.

Сложнее обстоят дела, если авиабилеты покупались напрямую у компании-банкрота. В таком случае туристу необходимо обратиться к авиаперевозчику с письменной претензией, ссылаясь на ст. 28, 29 закона "О защите прав потребителей".

По словам юриста, пострадавшая сторона вправе обратиться с требованием о возврате уплаченной суммы и возмещении понесённых убытков. Если же авиакомпания не удовлетворяет требования в положенные сроки, туристу следует обратиться в суд. Кстати, кроме денег за билет, можно компенсировать и понесённый ущерб в результате отменённого рейса. Например, если вы не попали вовремя на какое-либо мероприятие, экскурсию или не смогли вовремя заселиться в отель, но были вынуждены оплатить проживание. Само собой, сам факт понесённых убытков тоже нужно доказать и собрать все необходимые документы.