Атака на "пластик". Как защитить свою карту в майские праздники

Объём незаконных списаний с карт россиян в 2018 году вырос на 44% — до 1,385 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Банка России. По словам экспертов, легче всего украсть деньги в праздники: люди расслаблены, чаще расплачиваются "пластиком". Как защитить свою карту в праздники, разбирался Лайф.

По данным Центробанка, количество атак кибермошенников на карты россиян в прошлом году достигло 416,93 тысячи. Также увеличилась средняя сумма несанкционированной операции — она составила 3,32 тысячи рублей, прибавив почти 10%.

Большая часть хищений со счетов граждан совершается за счёт получения мошенниками прямого доступа к карте либо с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана.

Согласно последнему отчёту подразделения ЦБ по информационной безопасности ФинЦЕРТ, в 97% случаев потери средств физлиц обусловлены именно применяемыми мошенниками методами социальной инженерии. Как показывает практика, чаще всего люди теряют деньги из-за собственной доверчивости и неосмотрительности. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что количество случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти темпами примерно 2–3% в месяц и в Сбербанке не видят факторов, которые могли бы остановить этот рост.

Особенно уязвимы клиенты банков перед праздниками, считают эксперты.

— Это связано с тем, что во время праздников люди отдыхают, много путешествуют, расплачиваются картами и в целом более расслаблены, поэтому мошенникам проще войти к ним в доверие или получить данные карты, — пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "Инфосистемы джет" Алексей Сизов. — Более того, заметить несанкционированные операции в обилии праздничных трансакций для держателя карт сложнее, — добавил он.

Риск несанкционированных списаний в предпраздничные дни и в сами праздники действительно возрастает по ряду причин, пояснил директор по развитию бизнеса компании "БКС премьер" Антон Граборов.

— Это происходит из-за всеобщего ажиотажа с покупками, подготовки к поездкам: кто-то отправляется на дачу, кто-то за границу, — рассказал Антон Граборов. — Граждане зачастую просто снижают бдительность, забывая про элементарные правила предосторожности. Растут случаи как утерь карт, так и компрометации данных. Причём мошенники могут даже не использовать сложный скимминг, а попросту подсмотреть ПИН-код, когда человек в суете хочет снять деньги в банкомате.

Перед праздниками значительно возрастает число импульсивных покупок, и именно такие клиенты банков являются основной мишенью хакеров, констатировал гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. По его словам, распространены две основные схемы хищений денег с карт клиентов: фишинговые рассылки на почту, а также звонки якобы от сотрудников банков.

В первом случае, перейдя по ссылке, клиент попадёт на сайт мошенников, которые копируют ресурсы известных банков. Там его попросят ввести данные карты: её номер, имя держателя, срок действия и CVV-код. Как только гражданин это сделает, он лишится денег. Во втором случае клиенту звонят мошенники, представляются сотрудниками кредитных организаций и якобы под предлогом обновления базы данных выведывают у гражданина данные "пластика". Как только мошенники получат необходимую информацию, клиент также лишится денег.

По словам Юрия Кудрякова, не стоит переходить по различным ссылкам с незнакомых адресов и тем более вводить номер и CVV-код "пластика" на сомнительных ресурсах. Лучше вообще не открывать письма с незнакомых адресов, в них могут содержаться вредоносные программы, которые атакуют онлайн-банк и воруют деньги с карт и счетов, отметил он. То есть при получении ссылок в письмах или СМС лучше удалить их, советует Юрий Кудряков.

Эксперт также рекомендует при звонках якобы от сотрудников банка, которые просят назвать данные карты, положить трубку и перезвонить в кредитную организацию. Он уточнил, что персонал банков никогда по телефону не спрашивает данные карт, поэтому подобные просьбы должны сразу настораживать.

Нельзя никому сообщать данные карты — ПИН-код, CVV-код, иначе вы рискуете лишиться денег, уточнил эксперт.

Юрий Кудряков советует установить лимиты на снятие денег с карты и снятие наличных с них перед праздниками. Это позволит предотвратить вывод всех средств с "пластика", уточнил он. Также необходимо обязательно подключить СМС-оповещения об операциях. Благодаря этой опции можно будет оперативно заблокировать карту в случае несанкционированных списаний с неё.

Кроме того, в период майских праздников растёт число поездок за границу, что также может обернуться неприятностями для владельцев карт, отметил Антон Граборов.

— Есть ряд стран с повышенным уровнем риска компрометации карт, — пояснил эксперт. — Это, в частности, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Мексика, Венесуэла, Тайвань, Шри-Ланка, Япония, Сингапур и Гонконг. По причине повышенного риска мошенничества при оплате "пластиком" в этих странах велик и риск блокировки карт, даже если операцию совершал сам клиент банка. Особенно вероятность блокировки высока, если держатель карты не уведомил банк заранее о поездке в конкретную страну.

По словам Антона Граборова, при поездках за границу, особенно в страны с повышенным риском, нужно либо держать на карте небольшие суммы, пополняя её при необходимости через мобильное приложение, либо пользоваться наличными. А наличные — например, доллары — лучше подготовить заранее, купить их ещё в России в проверенном банке, а не пользоваться зарубежными банкоматами, расположенными в зонах отдыха, советует представитель компании "БКС премьер".