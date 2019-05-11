Вперёд за уловом. Сколько стоит рыболовный тур за границу

Рыбаки — азартный народ. Ради крупного улова они готовы отправиться на другой конец света, а заодно и полюбоваться окружающими пейзажами. Если вам захотелось порыбачить в необычном месте, мы расскажем, сколько стоят рыболовные туры за границу.

Близится сезон летней рыбалки. Заядлому рыбаку многого и не надо — главное, чтобы были богатый улов и хорошая компания. Большинство отправляются по уже изведанным местам, но иногда всё-таки хочется новых впечатлений и экзотической рыбы.

Босния и Герцеговина — от 40 000 рублей

Босния считается лучшим местом для комфортной ловли хариуса, форели и не только. Популярное место для рыбаков — река Уна, богатая рыбой и известная идеальными условиями для её ловли. Главный хищник этой реки — таймень. Шансы поймать его достаточно велики.

Стандартный вариант тура включает в себя встречу гостей в аэропорту и недельное проживание в домике или отеле с питанием на берегу реки. Рыболовные дни — все шесть дней. Гид поможет рыбакам добраться до места ловли и расскажет об особенностях рыбалки. Кроме того, участникам тура будет предоставлена лицензия на ловлю, что немаловажно. А после окончания тура — обеспечен трансфер в аэропорт.

Норвегия — от 45 000 рублей с человека

Норвегия считается одной из богатейших стран по запасам рыбы, а морская рыбалка — мечта каждого рыбака. Туда стоит отправиться за палтусом, зубаткой, треской, скумбрией и скорпеной.

Рыболовный тур состоит из четырёх полных рыболовных дней с проживанием в скромном рыбацком домике с кухней и санузлом. Каждый день будет начинаться с теоретической подготовки. Затем — восемь часов рыбалки на шхуне. Участникам покажут, как ставить перемёты, и расскажут о разных рыболовных приёмах. Дополнительно придётся платить за перелёт, зато морской трансфер до рыбного места входит в стоимость.

Финляндия — от 55 000 рублей с человека

Побережье Балтийского моря — это территория большой щуки. Найти её можно почти во всех финских водах. На южном побережье ловля щуки начинается в апреле и продолжается до декабря. Чтобы поймать десятикилограммовую рыбину, лучше приезжать сюда в начале апреля или в мае.

Тур не включает в себя перелёт до места назначения. В его стоимость входит проживание в трёхзвёздочном отеле — около 7000 рублей. Рыбалка группе из одного-четырёх человек обойдётся примерно в 47 000 рублей за один день. В эту стоимость также входят спиннинги и приманки, дополнительное оборудование и экипировка. При этом, если брать несколько дней рыбалки сразу, цена будет чуть ниже.

Мексика — от 117 000 рублей с человека

Пожалуй, одно из самых экзотических мест для ловли рыбы. Бесчисленные лагуны, каналы и рифовые мели создают комфортные условия для рыбалки. Территория залива Ascension Bay, расположенного на полуострове Юкатан, огромная. Поэтому ловить экзотическую рыбу можно каждый день на разных участках.

Цена за экзотический рыболовный тур значительно выше европейских. В него входит трансфер из аэропорта до отеля и обратно, недельное проживание на берегу моря, шесть дней рыбалки с использованием лодки в сопровождении гида и его помощника и доставка к рыбным местам. Перелёт в эту сумму не входит.

Канада — от 200 000 рублей с человека

В Канаде можно совместить приятное с полезным. Полюбоваться незабываемыми пейзажами, подышать свежим воздухом и поймать трофей — осетра.

В стоимость тура включены трансферы, размещение с полным пансионом в лоджи, рыбалка согласно программе. Участникам также выдадут напрокат снасти, предоставят русскоязычного гида и проведут экскурсии. Кроме того, в тур включены все налоги (обычно в Канаде цены указывают без налогов и прибавляют их в момент оплаты, а размер налогов может достигать 40%).

Коста-Рика — от 400 000 рублей с человека

Порыбачить в Тихом океане — дорогое удовольствие, но незабываемое. Трофеями могут стать ваху, дорадо, желтопёрый тунец, парусник, полосатый марлин. Помимо рыбалки участникам предлагается посетить национальный парк и вулкан Аренал.

Программа тура очень насыщенная. В её стоимость входит трансфер из аэропорта и размещение в отеле, осмотр достопримечательностей, отдых на термальных источниках вулкана, питание и рыбалка. Ловить рыбку придётся в открытом океане четыре-шесть дней с ночёвкой на яхте со всеми удобствами.