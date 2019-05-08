Доллар резко подорожал. Почему падает курс рубля

Во вторник Центробанк повысил официальный курс доллара сразу на 70,5 копейки, а евро — на 80. С чем связано резкое ослабление рубля и как долго оно продлится?

Доллар стоит уже дороже 65 рублей. В майские праздники российская валюта серьёзно подешевела. 7 мая стало одним из самых напряжённых дней на валютном рынке с начала года. Во вторник Центробанк резко повысил курс доллара. Правда, в течение дня он немного скорректировался, к среде американская валюта потеряла 12 копеек. Тем не менее большинство экономистов пришли к выводу: долгое укрепление рубля закончилось.

— Рост курса доллара в середине майских праздников был ожидаем, — пояснил генеральный директор ООО "Иволга капитал" Андрей Хохрин. — Растёт вероятность западных санкций против госдолга России. Играет роль и прекращение договора с ОПЕК об ограничении на добычу нефти. Нефть дешевеет, а её цена сильнее всего влияет на рубль. Вряд ли в ближайшее время российская валюта начнёт дорожать. Весь май её ждёт постепенное падение, прервать которое могут только экстраординарные решения и непредсказуемые обстоятельства.

На курс рубля повлиял и сам факт длинных каникул. Давно майские праздники не были настолько длинными. Неудивительно, что число желающих поехать за границу выросло, а вместе с этим — и спрос на иностранную валюту. Рост спроса не может не влиять на курсы доллара и евро, устанавливаемые Центробанком, отметила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Она предполагает, что ЦБ в данном случае позволяет банкам заработать. По её прогнозам, в лучшем случае в мае доллар закрепится на уровне 65–65,5 рубля, в худшем — поднимется выше 66.

Негативные прогнозы основаны и на ухудшении ситуации с торговыми переговорами между США и КНР. Конфликт обостряется, а это давит на экономики развивающихся стран и на их валюты, в том числе на рубль, пояснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС брокер" Василий Карпунин. Ещё один тревожный звонок — грядущая закупка валюты Центробанка для Минфина. С 14 мая по 6 июня объём ежедневных операций может вырасти до 20 с лишним миллиардов рублей с текущих 14,4 миллиарда, отметил Василий Карпунин. Он считает, что в такой ситуации ниже 65 рублей доллар не опустится.

— Рубль резко упал к доллару с начала мая — примерно с 64,6 до 65,33, — рассказал руководитель департамента управления активами компании "Универ сбережения" Игорь Костырко. — Скорее всего, российская валюта перешла в новый ценовой диапазон, 64,5–67 рублей за доллар, и, вероятно, останется в нём до конца года. Центробанк в перспективе планирует снизить ключевую ставку, заметного повышения цен на нефть не предвидится. В такой ситуации у рубля нет поводов для роста.