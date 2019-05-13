Памятка дачника. Что и где нельзя строить на дачном участке

После покупки дачного участка собственник нередко считает, что теперь может строить абсолютно всё, что захочется. На самом деле нет. На участке строительство регламентируют специальные нормативы. Их несоблюдение грозит штрафом, а порой и потерей имущества, ведь незаконно возведённые постройки хозяин обязан снести.
С появлением Федерального закона от 29 июля 2017 года 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2019 года дачные земли прекратили своё существование. Остались только садовые и огородные земельные участки.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко объясняет, что на огородных участках можно строить только хозяйственные постройки некапитального характера. На садовых же можно разместить хозяйственные постройки и временный или капитальный жилой дом. Но здесь есть свои нюансы.
— На садовых землях вы можете разместить летний дом небольшого размера, предназначенный для сезонного использования. Также можно размещать сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения, в том числе и временные, — рассказывает юрист.
Стоит отметить, что жилой дом на садовом участке должен быть не выше трёх этажей и высотой не больше 20 метров. Если забор граничит с проезжей частью, его можно сделать глухим. Высота ограды не должна превышать 2,2 метра.
С других сторон дачный участок должен быть ограждён сетчатыми, решетчатыми или прозрачными ограждениями, не затеняющими соседний участок. При этом их высота должна составлять не более полутора метров.
Говоря о так называемой живой изгороди, посаженной вдоль забора, стоит учитывать высоту и расстояние от забора. Высокорослые (выше 15 метров) деревья должны быть посажены в трёх метрах от забора, среднерослые (более 10 метров) деревья — в двух метрах от забора, а низкорослые (до 10 метров) — в одном метре от забора.
В целях обеспечения санитарно-бытовых условий проживания садовый дом должен стоять не менее чем в трёх метрах от забора соседа и не менее чем в восьми метрах от бани и туалета (в пределах смежных участков). Допускается обустройство погреба или подвала высотой не менее 1,6 метра.
Обустройство инженерно-технических систем в доме также должно соответствовать нормативам. Водопровод подключается исключительно при наличии технической возможности подключения к системе центральной или местной канализации.
Газовые баллоны должны располагаться не менее чем в полуметре от плиты и в одном метре от отопительных приборов. Если объём баллона превышает 12 литров, он должен храниться в нежилом помещении из негорючих материалов не менее чем в пяти метрах от входа в дом.
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