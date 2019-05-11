Опасные семена и грибной лохотрон. Как обманывают садоводов

Многие садоводы-любители мечтают вырастить необычные растения на своём участке. Ещё лучше, если на даче будут расти не только овощи и фрукты редких сортов, но и грибы. Лайф выяснил, как обманывают садоводов и как не стать жертвой мошенников.

— Игорь Алексеевич имеет шесть грибниц, средний доход в месяц — 75 тысяч рублей, Игорь Викторович, высаживающий 10 грибниц, — 95 тысяч рублей в месяц, — зазывал невероятными заработками сайт по продаже мицелия. Достаточно просто купить маленькую коробочку за 147 рублей. В ней, как уверяют производители, находится мицелий разных грибов — от лисичек до белых. И выращивать их можно хоть на даче, хоть в городской квартире.

Это объявление перед Новым годом увидел 80-летний пенсионер Юрий Сергеевич. Он давно уже освоил Интернет, зашёл на "профильные" сайты и прочитал множество восторженных отзывов доморощенных грибников. Одни выращивают грибы на продажу, другие — только для себя. Пенсионер позвонил в фирму по производству мицелия и сообщил, что хочет сделать заказ.

Тут Юрия Сергеевича ждал первый сюрприз. Как ни считали они с милой девушкой на другом конце провода, но меньше пяти тысяч заказ никак не получался. Ведь в эту сумму входили и доставка, и инструкция по использованию, и целых пять коробочек с мицелием для выращивания разных грибов — от лисичек до белых. В общем, пенсионер был готов отдать за грибы не более 1000 рублей, но по факту за эту сумму заказать ничего не получилось. Пришлось попросить денег у внучки.

Заказ привезли вовремя, пенсионер отдал пять тысяч рублей и начал ждать грибного изобилия. Но грибы не росли. Вроде бы всё сделал по инструкции, только результата не было. В начале мая мужчина отчаялся и оставил попытки вырастить грибы в домашних условиях.

Чуть позже он с родственниками залез в Интернет и вбил в поисковик уже другие слова — грибной лохотрон. Оказалось, что он далеко не единственный, кто попался на удочку продавцов мицелия. На сайте Otzovik.com пострадавшие активно делятся впечатлениями. Только отдав деньги за грибницу, многие из покупателей узнали, что грибы достаточно прихотливы и растут только в конкретных местах с определённой влажностью и температурой. Не случайно на комплексах по производству шампиньонов такой жесточайший контроль за микроклиматом, а в естественных условиях подберёзовики растут именно под берёзой, а подосиновики — под осиной.

— Грибы можно вырастить искусственно, но каждый гриб нуждается в отдельных условиях, — рассказывает пострадавшим один из гостей форума. — Вот белый, например, любит температуру от +8 до +12 градусов и проветриваемое помещение. Влажности много не любит. Почва должна увлажняться по мере её высыхания. А тут ерунда какая-то, попрыскал — и чудо. Это как бонсай в Китае покупать.

Кстати, про семена. Действительно, многие садоводы мечтают увидеть на своём загородном участке настоящую экзотику. Тот же бонсай. При этом не утруждаются узнать, что это не особый вид растения, а искусство формирования определённых растений. В результате покупают семена на тех же популярных китайских сайтах, а дальше получают сюрприз. Потому что вырасти из таких семян может всё что угодно. Были покупатели, у которых из "семян бонсая" вырастали просто сорные травы. В худшем случае травы оказывались сильными аллергенами. Причём если новое растение уже попало на участок как сорняк, то вытравить его бывает весьма проблематично.

Ещё один вариант обмана — когда под видом семян редкого сорта продают самые обычные. Потери тут невелики — обычно клиент теряет одну-две тысячи рублей, но огородный сезон будет испорчен.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не потерять урожай из-за собственной безграмотности или просто не переплатить за семена в несколько раз больше, нужно следовать простым рекомендациям бывалых садоводов. Во-первых, покупать семена только в проверенных магазинах. Во-вторых, заранее узнать, можно ли вырастить в нашей климатической зоне то или иное растение. В-третьих, сравнить цены на семена в разных магазинах. И главное — не верить в чудесное обогащение за счёт продажи тех или иных культур. Насторожить должна и слишком низкая цена. Особенно если во время покупки выяснится, что заплатить придётся в разы дороже. Это верный признак лохотрона.