Опасный разворот. Когда рухнет биткоин
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С декабря 2017 года крипторынок прошёл полный цикл коррекции. В результате основной объём цифровых денег оказался в руках у крупных игроков. После этого к крипторынку начал возвращаться интерес инвесторов, уверен вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Андрей Грачёв. Начался ли восходящий тренд? Однозначно да, считает эксперт. По его словам, нынешняя криптовесна ведёт нас к криптолету.
— Мы находимся в самом начале восходящего тренда, и я уверен, что этот год будет даже интересней, чем 2017-й, — заявил Андрей Грачёв. — Максимумы этого года, как мне представляется, лежат в пределах 25–30 тысяч долларов за биткоин. Сейчас есть все основания для оптимизма, причём не минутного, а долгосрочного.
Впрочем, далеко не все аналитики настроены так позитивно. И для более сдержанных прогнозов тоже есть основания.
— Потенциал роста курса биткоина есть, — рассказал аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Владислав Антонов. — Биткоин с начала года восстановился почти на 100%. Активный рост курса начался 2 апреля после пробоя сопротивления 4200 долларов. Никаких новостей за ростом не стояло, чисто технический фактор и низкая ликвидность на рынке.
Впрочем, риски для инвесторов всё равно есть, и немалые. Рынок криптовалют молодой и рискованный. Цена может за короткий промежуток времени как повыситься на 20–30%, так и снизиться, предупреждает Владислав Антонов. Рынок мотает в разные стороны, если есть негативные новости.
Криптоаналитик и трейдер компании Erarium Group Александр Агеев прогнозирует рост биткоина до конца мая. Только вот затем, по его мнению, цифровое золото опустится до 4500. С июня начнётся нисходящий тренд, биткоин будет плавно дешеветь, считает аналитик. По его мнению, сейчас начался предотпускной ажиотаж. Криптоинвесторы хотят выгодно продать валюту и уйти в отпуск с полными карманами. Соответственно, к концу мая ажиотаж стихнет и крипта снова начнёт дешеветь, считает Александр Агеев. Скептики полагают, что биткоин уже к лету может рухнуть до 3000 долларов, а по самым пессимистичным прогнозам, к июлю биткоин может подешеветь и вовсе до 1500.
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