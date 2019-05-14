Копеек больше нет. В какие монеты стоит вкладываться

Центробанк перестал чеканить копейки. Начинающие коллекционеры задумались, не вырастут ли они теперь в цене. Лайф разбирался, в какие категории монет стоит вкладываться и насколько это выгодно.

В прошлом году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. В обороте и у россиян на руках находится примерно 6,6 миллиарда рублей монетами по 1, 5, 10 и 50 копеек. В ЦБ считают, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей, а часть монет остаётся на руках у населения без возвращения в оборот.

Выгодные монеты для инвестирования

Финансовый аналитик БКС "Премьер" Сергей Дейнека отмечает, что самыми ценными и доходными являются монеты из драгоценных металлов, относящиеся к периоду царствования династии Романовых. По его словам, такая монета может приносить до 10% годовых. Кроме того, из монет советского периода нумизматической ценностью обладают ограниченные выпуски монет 1956, 1958 и 1970 годов.

— Среди современных монет, то есть относящихся к периоду современной России после 1991 года, ценностью могут обладать экземпляры, выпущенные в небольшом количестве или имеющие какой-либо брак. Примером могут служить редкие 1, 2 и 5 рублей из сувенирного набора от 2003 года, попавшие в открытое обращение по неизвестным причинам. За один такой рубль сегодня можно получить от 7 до 15 тысяч рублей. Также спросом пользуются монеты, на которых не обозначен монетный двор, например 5 копеек от 2002 и 2003 годов, — рассказывает Сергей Дейнека.

На стоимость монет влияет множество факторов: редкость, доступность на рынке, тираж, состояние. Для современных монет имеет значение тематика, считает ведущий эксперт "Альпари Голд" Виктор Лебедев. Однако тем, кто хочет просто вкладываться в монеты, он советует присмотреться к инвестиционным монетам, стоимость которых привязана к цене металла.

— Определённую ценность имеют полные комплекты монет 1997—2014 годов, и не только по годам, но и по монетным дворам. Однако в 2002 и 2003 году Московский монетный двор отчеканил небольшое количество пятикопеечных монет с ошибкой: на них отсутствует знак монетного двора. Такие монеты стоят достаточно много: 2002 года — от 4000 до 6000 рублей, 2003 года — от 1000 до 2000 рублей за монету, — говорит эксперт.

Как отличить настоящие старинные монеты от подделки?

Чем ценнее и дороже монета, тем выше риск быть обманутым. Подделки на этом рынке, по словам аналитика БКС "Премьер", настолько качественные, что у неопытного человека просто нет шансов выявить обман. Для определения подлинности монеты проводится специальная экспертиза, стоимость которой может составлять несколько тысяч рублей.

Перед приобретением ценных монет надо требовать у продавца сертификат подлинности. Также эксперт не рекомендует хранить ценные монеты дома — лучше всего арендовать для их хранения сейф в банке.

А стоит ли вообще вкладываться?

Сергей Дейнека считает, что можно купить одну ценную монету и через несколько лет выгодно её перепродать. Однако, чтобы зарабатывать на монетках серьёзные деньги, нужно быть глубоко погружённым в нумизматическую среду, понимать конъюнктуру этого рынка, общаться с другими коллекционерами, знать, где провести экспертизу, думать о хранении и так далее.

— Один из базовых советов, которые дают опытные нумизматы, — лучше купить несколько редких дорогих монет, нежели множество дешёвых и массовых. К последним как раз и относится подавляющая масса уходящих в прошлое копеек, — заявил эксперт.

Тем не менее руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев считает, что новые монеты будут пользоваться популярностью у коллекционеров. Вопрос только во времени. По его мнению, коллекция из современных монет и денежных знаков является хорошей инвестицией в будущее.

— Думаю, через несколько десятков лет этот пакет будет стоить серьёзных денег, примерно как сейчас люди хорошо платят за царские или советские денежные знаки, — говорит Разуваев.