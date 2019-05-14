Торговый конфликт США и Китая обострился. Как он затронет курс рубля

Лайф разбирался, как разногласия Вашингтона и Пекина могут отразиться на стоимости российской валюты

С 10 мая США повысили пошлины на целый ряд товаров из Китая с 10 до 25%. Это существенный удар по экономике Поднебесной. Китайские власти сразу же заявили, что подготовят ответные меры. 13 мая стало известно, что КНР подняла пошлину на ряд американских товаров до 25%. Таким образом, торговый конфликт между двумя странами обострился. Казалось бы, как это может сказаться на российской экономике. На самом деле события на мировой арене могут очень сильно ударить по рублю, который с начала месяца и так изрядно ослаб.

— Трамп обещал прекратить торговую войну, но вместо этого после последних переговоров ввёл дополнительные санкции, — говорит практикующий трейдер-аналитик компании "ФинИст" Олег Бугулов. — Это привело к тому, что достаточно резко упал спрос на рисковые активы. Скорее всего, такая тенденция продолжится. Поскольку экономика России является достаточно рисковой для инвесторов, из неё продолжат выводить деньги. Вероятно, следующим этапом станет отток нерезидентов из российских ОФЗ, что значительно скажется на стоимости рубля. В среднесрочной перспективе он стремится к отметке 67.

Ещё одно серьёзное опасение экономистов — из-за торговой войны могут снизиться цены на нефть. Есть мнение, что в разгар торговой войны развитие экономики Китая может затормозиться и в стране просто упадёт спрос на нефть. Следствием может стать падение цен на чёрное золото. Курс рубля во многом зависит от стоимости нефти, и если она будет падать в цене, то за ней последует и стоимость российской валюты.

— Сильного падения рубля не будет, — считает заместитель директора по науке департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Александр Егоров. — Последствия торговой войны США — Китай во многом уже учтены в ценах. Давление на рисковые активы, в том числе на так называемые сырьевые валюты, есть, но оно носит ограниченный характер. Курс российского рубля на прошлой неделе уже снизился до 65–65,5 и пока остаётся стабильным на фоне укрепления нефтяных цен.

По словам Александра Егорова, если нефть действительно начнёт дешеветь, то курс рубля может снизиться, но не более, чем до 66–66,4 за доллар. К тому же цена на нефть далеко не единственный показатель, который сейчас влияет на рубль. Снижение курса российской валюты может быть в большей степени связано с сезонными факторами, чем с новым обострением торгового конфликта. К тому же аналитик отмечает: среди экспертов бытует мнение, что США уже практически исчерпали потенциал давления на Китай и что рано или поздно переговорщики придут к устраивающему обе стороны соглашению.

Ближайшие две недели до начала июня будут для валютного рынка достаточно нервными, считает руководитель аналитического департамента международного финансового центра Роман Блинов. Правда, существенного снижения курса рубля он не ждёт. Несмотря на тревожные прогнозы, цена на нефть пока стабильная. Торговая война, по мнению Романа Блинова, сейчас не будет оказывать серьёзного влияния на российскую валюту. Специалист считает, что поводов для новых антирекордов у рубля нет.

— На курс рубля, скорее всего, будут влиять мировые цены на нефть и всевозможные санкции со стороны США и Евросоюза, — говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. — Кстати, торговая война между США и Китаем длится уже не первый год, и США уже поднимали пошлины Китаю на 10%. Так что такое обострение конфликта происходит не первый раз и на курсе рубля не отразится.

Пока аналитики оценивают перспективы российской валюты, она продолжает дешеветь. На вторник Центробанк повысил официальный курс доллара на 24,16 копейки — почти до отметки 65,5. Аналитики расходятся во мнениях насчёт того, будет ли российская валюта падать. При этом они практически единогласно отмечают, что поводов для укрепления у неё тоже нет. По крайней мере до начала лета.