Пенсии в мае подросли. Кто получит доплаты

Пенсионеры с минимальными пенсиями начнут получать больше. С мая им положены доплаты. Лайф рассказывает, когда и сколько получат пенсионеры.

Внесены изменения сразу в два федеральных закона "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". С мая началась выплата прибавок к пенсиям. В общей сложности их получат около семи миллионов россиян. В мае выплатят пенсии с учётом перерасчёта за пять месяцев Это касается страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Их проиндексировали на 7,05% в январе Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко Пенсионеры в мае получат на 2,5–4 тысячи больше, чем обычно В среднем страховые минимальные пенсии после индексации повысились на 500–800 рублей Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев Индексация проходит автоматически Чтобы получить перерасчёт пенсии, не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Выплаты начисляются автоматически Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко Выросли социальные выплаты и пенсии, а также пенсии по гособеспечению На 4,3% повысили ежемесячные социальные денежные выплаты в феврале. Пенсии социальные и по гособеспечению выросли на 2% в апреле Фото © РИА "Новости" / Антон Подгайко