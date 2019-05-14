Пенсии в мае подросли. Кто получит доплаты

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Пенсии в мае подросли. Кто получит доплаты

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Фото © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Пенсионеры с минимальными пенсиями начнут получать больше. С мая им положены доплаты. Лайф рассказывает, когда и сколько получат пенсионеры.

Внесены изменения сразу в два федеральных закона "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". С мая началась выплата прибавок к пенсиям. В общей сложности их получат около семи миллионов россиян.

В мае выплатят пенсии с учётом перерасчёта за пять месяцев

Это касается страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Их проиндексировали на 7,05% в январе

Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Пенсионеры в мае получат на 2,5–4 тысячи больше, чем обычно

В среднем страховые минимальные пенсии после индексации повысились на 500–800 рублей

Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Индексация проходит автоматически

Чтобы получить перерасчёт пенсии, не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Выплаты начисляются автоматически

Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Выросли социальные выплаты и пенсии, а также пенсии по гособеспечению

На 4,3% повысили ежемесячные социальные денежные выплаты в феврале. Пенсии социальные и по гособеспечению выросли на 2% в апреле

Фото © РИА "Новости" / Антон Подгайко

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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