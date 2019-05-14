Пенсии в мае подросли. Кто получит доплаты

Внесены изменения сразу в два федеральных закона "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". С мая началась выплата прибавок к пенсиям. В общей сложности их получат около семи миллионов россиян.
В мае выплатят пенсии с учётом перерасчёта за пять месяцев
Это касается страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Их проиндексировали на 7,05% в январе
Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко
Пенсионеры в мае получат на 2,5–4 тысячи больше, чем обычно
В среднем страховые минимальные пенсии после индексации повысились на 500–800 рублей
Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев
Индексация проходит автоматически
Чтобы получить перерасчёт пенсии, не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Выплаты начисляются автоматически
Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко
Выросли социальные выплаты и пенсии, а также пенсии по гособеспечению
На 4,3% повысили ежемесячные социальные денежные выплаты в феврале. Пенсии социальные и по гособеспечению выросли на 2% в апреле
Фото © РИА "Новости" / Антон Подгайко
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