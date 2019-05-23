Мужчины тоже плачут. Почему сильный пол зачастил на депиляцию

В России за последний год выросло количество мужчин, желающих сделать себе депиляцию. Лайф узнал, почему сильная половина человечества стала больше стремиться к гладкому телу и сколько они готовы на это потратить.

"Мамочкиии!!!"— доносится крик из кабинета специалиста по удалению волос. Нет, это была не женщина, которая первый раз пришла делать депиляцию в салон красоты. Это был мужчина с татуировками, на вид лет 30 и вполне себе крепкого телосложения. На вопрос, что заставило его пойти на такой шаг, ответил: "Проспорил супруге".

Оказывается, сейчас встретить в очереди на депиляцию представителей сильного пола — не редкость. В сети салонов депиляции SAHAR&VOSK провели исследование и выяснили, что количество мужчин, пользующихся услугами по удалению волос, выросло в четыре раза. В 2016 году, когда студии только начали работать, клиентов-мужчин было не более 400 человек, а с марта 2018-го по настоящее время услугами воспользовались уже 1611 мужчин по всей сети.

Удаляют волосы на теле по разным причинам, но в основном в целях гигиены и просто потому, что отсутствие растительности в интимной зоне уж больно привлекает женщин.

— Девушки, которые видели степень моей ухоженности там, были в восторге и им очень это нравилось. Я оставляю волосы на лобке (без них действительно смотрится странно) и удаляю все остальные в области промежности. При этом я обратил внимание, что половой орган стал визуально больше, — рассказывает Александр Миглаев, который регулярно делает депиляцию "зоны бикини".

Ещё один клиент салона — Борис Егорушкин — обратил внимание, что от него стало неприятно пахнуть, особенно когда вспотеет. Проблему решил сразу искоренить и отправился удалять волосы. Результат впечатлил мужчину, а неприятный запах исчез.

Артём Агафонов решился на депиляцию, поскольку надоело постоянное бритьё и раздражение. А вот 51-летний Олег Костяков решил удалять волосы на теле из-за профессиональной деятельности. Работает он поваром, а с растительностью, считает, готовить пищу просто негигиенично.

— Я работаю поваром и понимаю, что это неотъемлемое правило в моей работе, — говорит мужчина.

Основатель международной сети салонов депиляции SAHAR&VOSK и бренда косметики SV lab Альбина Назарова связывает рост количества клиентов-мужчин с повышением общего уровня культуры.

— Депиляция — это соблюдение правил гигиены: вопреки расхожему мнению, такой уход за собой не имеет никакого отношения к метросексуальности. За услугой, как правило, обращаются уверенные в себе мужчины с заработком средним и выше, которым безразлично чужое мнение. Главное, чтобы всё было гигиенично и эстетично. Они хотят забыть о постоянных покраснениях, зуде и высыпаниях после бритья. Среди них есть бизнесмены, спортсмены, депутаты — то есть все те, кто считает, что мужская депиляция — это нормально, — пояснила Лайфу Альбина Назарова.

Цены за удаление волос с одной части мужского тела несколько отличаются от женских. В среднем стоимость услуги в зоне бикини обойдётся сильному полу в 2500 рублей, подмышек — от 850 рублей, на животе — от 900 рублей, на спине — 1200 рублей. Это примерно на 30% дороже, чем аналогичные услуги для женщин.