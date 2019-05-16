Ловушка для заёмщика. Зачем банки повышают лимиты по кредитным картам
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Полностью оградить себя от автоматического повышения кредитного лимита не получится. В повышении лимита денежных средств по кредитной карте со стороны банка нет ничего противозаконного, рассказывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Для кого-то это удобно, для кого-то нет. Таким образом менеджеры банков увеличивают оборот денег, а также прирост капитала за счёт процентных ставок по кредиту. Тем самым они обеспечивают банку высокую прибыль, а себе, соответственно, повышенные бонусы, поясняет эксперт.
Многие клиенты после увеличения кредитного лимита начинают активно тратить деньги. В конечном итоге они попадают в кредитную кабалу, а выплаты по карте увеличиваются в разы, ведь за перерасход денег берётся существенный процент. Стоит вспомнить, что проценты по кредитным картам примерно в два раза выше, чем по потребительским кредитам.
— Если вы принципиально не хотите, чтобы лимит по карте был увеличен, то от предложения банка можно отказаться, — рассказывает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Для этого нужно написать банку официальное письмо, запрещающее повышать для вас кредитные лимиты или менять другие условия без вашего согласия. Это можно сделать и заранее, и после того, как вам придёт уведомление о "добровольно-принудительном" повышении лимита. Обычно серьёзные банки стараются идти навстречу клиенту.
Если банк отказывается снизить кредитный лимит, то эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский советует по возможности закрыть карту и открыть в другом месте. Если есть необходимость в деньгах, то можно воспользоваться овердрафтом — это краткосрочный кредит, который позволяет расходовать со своего счёта больше денег, чем на нём есть. Иными словами, клиент может уходить в определённый минус с дебетовой карты. В определённых ситуациях овердрафт может быть альтернативой кредитке. Стоит также помнить, что если начать бесконтрольно тратить "лишние" деньги с кредитной карты и допускать просрочки, то можно испортить кредитную историю. Затем будут проблемы с получением и новых кредитов, и кредитных карт.
Впрочем, если вам увеличили лимит, то из этого можно извлечь выгоду. Увеличение лимита — признак хорошей кредитной истории и высокой оценки кредитоспособности заёмщика банком, рассказывает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКА Борис Воронин. Можно принять это как похвалу своей осмотрительности и, например, обратиться в банк за ипотекой, если она нужна. Судя по увеличению лимита, меньше шансов, что вам откажут, и больше шансов, что ипотека будет иметь меньшую процентную ставку, поясняет Борис Воронин.
— Кстати, банки в одностороннем порядке могут как увеличить, так и снизить кредитный лимит, — напоминает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. — Бывает, что и вовсе не перевыпускают кредитную карту по истечении срока действия. Обычно это происходит по двум причинам. Первая — заёмщик допускал серьёзные просрочки и банк посчитал его неблагонадёжным. Вторая — банк попросту хочет свернуть бизнес в области розничного кредитования (такие истории тоже встречаются).
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