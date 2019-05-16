Ловушка для заёмщика. Зачем банки повышают лимиты по кредитным картам

В первом квартале этого года лимит по кредитным картам вырос на 11% — до 55,5 тыс. рублей. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Часто банки буквально навязывают клиенту повышение лимита по кредитке. Доступ к деньгам появляется на карте автоматически. Впрочем, такая щедрость банка может обернуться для клиента серьёзными потерями. Лайф выяснил, чем опасен повышенный лимит.

Полностью оградить себя от автоматического повышения кредитного лимита не получится. В повышении лимита денежных средств по кредитной карте со стороны банка нет ничего противозаконного, рассказывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Для кого-то это удобно, для кого-то нет. Таким образом менеджеры банков увеличивают оборот денег, а также прирост капитала за счёт процентных ставок по кредиту. Тем самым они обеспечивают банку высокую прибыль, а себе, соответственно, повышенные бонусы, поясняет эксперт.

Многие клиенты после увеличения кредитного лимита начинают активно тратить деньги. В конечном итоге они попадают в кредитную кабалу, а выплаты по карте увеличиваются в разы, ведь за перерасход денег берётся существенный процент. Стоит вспомнить, что проценты по кредитным картам примерно в два раза выше, чем по потребительским кредитам.

— Если вы принципиально не хотите, чтобы лимит по карте был увеличен, то от предложения банка можно отказаться, — рассказывает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Для этого нужно написать банку официальное письмо, запрещающее повышать для вас кредитные лимиты или менять другие условия без вашего согласия. Это можно сделать и заранее, и после того, как вам придёт уведомление о "добровольно-принудительном" повышении лимита. Обычно серьёзные банки стараются идти навстречу клиенту.

Если банк отказывается снизить кредитный лимит, то эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский советует по возможности закрыть карту и открыть в другом месте. Если есть необходимость в деньгах, то можно воспользоваться овердрафтом — это краткосрочный кредит, который позволяет расходовать со своего счёта больше денег, чем на нём есть. Иными словами, клиент может уходить в определённый минус с дебетовой карты. В определённых ситуациях овердрафт может быть альтернативой кредитке. Стоит также помнить, что если начать бесконтрольно тратить "лишние" деньги с кредитной карты и допускать просрочки, то можно испортить кредитную историю. Затем будут проблемы с получением и новых кредитов, и кредитных карт.

Впрочем, если вам увеличили лимит, то из этого можно извлечь выгоду. Увеличение лимита — признак хорошей кредитной истории и высокой оценки кредитоспособности заёмщика банком, рассказывает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКА Борис Воронин. Можно принять это как похвалу своей осмотрительности и, например, обратиться в банк за ипотекой, если она нужна. Судя по увеличению лимита, меньше шансов, что вам откажут, и больше шансов, что ипотека будет иметь меньшую процентную ставку, поясняет Борис Воронин.

— Кстати, банки в одностороннем порядке могут как увеличить, так и снизить кредитный лимит, — напоминает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. — Бывает, что и вовсе не перевыпускают кредитную карту по истечении срока действия. Обычно это происходит по двум причинам. Первая — заёмщик допускал серьёзные просрочки и банк посчитал его неблагонадёжным. Вторая — банк попросту хочет свернуть бизнес в области розничного кредитования (такие истории тоже встречаются).