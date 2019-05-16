Доставка без еды. Что делать, если вас обманули с заказом

Число сервисов по доставке еды растёт, как и их клиентов. Но не всегда они остаются довольны качеством оказанных услуг. Что делать, чтобы не быть обманутым при доставке еды, и как быть, если привезли плохой продукт?

— Как-то раз решили заказать на дом три порции шашлыка. Курьер всё привёз вовремя, я расплатился и с нетерпением отправился на кухню. Когда залез в пакет, понял, что порций не хватает. Позвонил в службу доставки, девушка уверяла, что точно клали нам три порции мяса. Это ещё что! В каждой порции не хватает трети веса. Девушка на другом конце провода объясняла это тем, что мясо ужаривается. В общем, после долгих и мучительных разговоров курьер вернулся, забрал заказ и вернул мои деньги, — оставил жалобу клиент на популярном онлайн-форуме.

Причём, как отметил мужчина, заказывал он еду и в других местах и все порции были с недовесами. С тех пор он стал взвешивать заказ, прежде чем расплатиться с курьером.

Куда жаловаться, если вас обманули?

К сожалению, случаи обмана клиентов при доставке еды нередки. Курьер может привезти заказ из испорченных продуктов, с неполными порциями либо вообще не тот. Первым, кому приходится выслушивать недовольство клиента, как правило, оказывается курьер. Однако он тут совсем ни при чём.

Юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова рассказала Лайфу, что претензии о несоответствии качества товара и услуг должны направляться к организации, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей".

Если заказчик остался недоволен услугами доставки еды или товар попал к нему в руки в негодном виде (испорченные продукты, повреждённая упаковка или обман), то он вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков либо попросить снизить цену оказанной услуги.

— В соответствии со статьёй 4 "Качество товара (работы, услуги)" исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии договора или в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) исполнитель обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для тех или иных целей, — поясняет юрист.

Если продукты оказались с истёкшим сроком годности или если клиент оказался обманутым, то помимо претензии исполнителю он вправе направить жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора, органы внутренних дел, полицию и прокуратуру. По словам Ольги Широковой, после рассмотрения жалобы исполнителя можно привлечь не только к административной, но и к гражданской и уголовной ответственности.

— Потребитель вправе также направить обращение в органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые могут обратиться в уполномоченные органы государственной власти для проверки факта нарушения и принятия соответствующих мер, — говорит юрист.

Если организация или индивидуальный предприниматель, допустившие обман, отказались добровольно удовлетворить ваши требования или не ответили на ваше обращение, потребитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя.