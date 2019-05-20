Гостиница для собак. Сколько стоит передержка домашних животных

Начинается сезон отпусков. Хозяева думают, куда бы устроить домашних животных на время отъезда. Лайф узнал цены на передержку и выяснил, сколько можно заработать, если вы готовы взять к себе на время чужую кошку или собаку.

За год количество желающих приютить на время чужую собаку выросло на 38%, а кошку — на 48%. Примечательно, что в России больше собачников, чем кошатников. Таковы результаты исследования сайта бесплатных объявлений "Авито".

— Хозяева собак предпочитают оставлять их на попечении родственников или друзей. Они не хотят доверять питомца постороннему человеку: это более "социальное" животное и требования по уходу за ними гораздо выше, — пояснили Лайфу авторы исследования.

В нескольких крупных городах России средняя посуточная стоимость передержки собак снизилась. Так, например, в Омске цена упала на 26%, в Иркутске — на 21%, в Казани — на 18%. Дороже всего оставить четвероногого друга оказалось в Нижнем Новгороде (560 рублей), Санкт-Петербурге (480 рублей) и Москве (460 рублей).

— За год популярность услуги по передержке собак выросла на 26%, а количество предложений — на 38%. Растущее предложение вызвало конкуренцию среди тех, кто готов приютить четвероногого друга, благодаря чему во всероссийском масштабе средняя цена не изменилась и составила 400 рублей в сутки — как и в прошлом году в этот же период, — отмечают эксперты.

В России также вырос спрос на услуги по передержке кошек. Причём в 14 городах это можно сделать дешевле. Самое существенное снижение расценок наблюдается в Уфе — на 29%, что сделало именно этот город лидером по доступности (в среднем 120 рублей в сутки). В Перми и Самаре стоимость услуги снизилась на 22% и на 21% соответственно. Средняя стоимость передержки животных в этих двух городах составила 180 рублей и 220 рублей.

Дороже всего оставить своего пушистого в добрых руках оказалось в Воронеже (360 рублей), Ульяновске (320 рублей) и Иркутске (310 рублей). Средняя цена передержки кошек в Москве и Санкт-Петербурге оказалась чуть ниже — 300 рублей и 280 рублей.

Таким образом, если взять к себе на передержку чужого питомца, то за две недели можно заработать в среднем 5000–8000 рублей. Кстати, на "Авито" встречаются и необычные объявления. Например, жительница Нижнего Новгорода готова присмотреть за млекопитающим, амфибией, рептилией, птицей или членистоногим, но собак на передержку брать не хочет. Москвичка Ольга с удовольствием присмотрит за хомяками, морскими свинками и канарейками.