Топливо пугает ценой. Насколько может подорожать бензин к концу мая

На этой неделе резко повысились биржевые цены на бензин. Скачок оказался рекордным с начала года. Это может обернуться серьёзным подорожанием топлива и в рознице. Лайф разбирался, почему взлетели биржевые цены и какие ценники ждать на заправках к концу мая

В среду цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли сразу на 5–6%. При этом медленный рост начался ещё перед майскими праздниками. Надо отметить, что это крупнейшая товарно-сырьевая биржа в России, на которой проходят практически все торги по нефти и нефтепродуктам.

— Рост биржевых цен на бензин на СПбМТСБ в последние месяцы вызывает очень большие опасения за будущее розничных цен, — объясняет главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Ситуация очень напоминает весенний взлёт цен в 2018 году. Тогда стоимость бензина на бирже с марта по июнь подскочила на 25–30%. В этом году рост за аналогичный период немного скромнее, но уже превышает 15–20%. Это значит, что внутренние условия для похожего роста розничных цен на бензин, как в 2018 году, сформированы. Единственное, что не даёт реализоваться этому скачку, — соглашение нефтяников с правительством о заморозке розничных цен на топливо до 1 июля.

Стоит вспомнить, что соглашение подписывали только представители крупных вертикально интегрированных компаний. Небольшие независимые АЗС не связаны обязательствами по заморозке цен. При этом они закупают топливо на бирже. Соответственно, ценники на этих заправках зависят от биржевых цен. Конечно, заморозка цен на заправках крупных АЗС сдерживает их рост и на небольших, но это явление временное. Антон Быков считает, что после 1 июля в лучшем случае бензин подорожает на 3%, в худшем — прибавит более 5%. При этом до конца мая, по оценкам аналитика, цены вырастут не более чем на 1%.

— Пружина цен на бензин не могла сжиматься бесконечно, — рассказывает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Несмотря на ряд договорённостей нефтяников с правительством рынок берёт своё и цены идут вверх. Влияют два фактора: повышенный спрос на топливо (посевная) и глобальная динамика цен на нефть (баррель Brent выше $70). Кроме того, сейчас начинают закрываться на профилактику НПЗ, что происходит каждый год. Дефицита топлива нет, но из-за искусственного контроля за ценами и поставками рынок ведёт себя необычно. Оптовые цены растут, а розничные сдерживаются. В результате нас может ждать отложенный скачок цен. По году бензин дорожает стандартно на 7–10%. В этом году он поднялся пока ещё только на 1,7–2%, а значит, всё самое интересное у нас ещё впереди.

Бензин в ближайшем будущем подорожает на 5–10 копеек на основных брендовых заправках. Такое мнение высказывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Он обращает внимание, что бензин на бирже в Санкт-Петербурге стал расти одновременно с ростом цен на европейских биржах. Там топливо за прошлый месяц прибавило в цене 3–4%. По словам аналитика, вероятнее всего, это связано с ростом цен на нефть.

— Розничные цены на бензин уже растут, — рассказывает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — По собственному опыту могу сказать, что с 15 апреля и по 15 мая цена за литр АИ-92/95 по Московской области в среднем выросла на 1–1,5 рубля. Замечал это на заправках крупных АЗС. Но на АЗС компаний поменьше бензин в цене не рос, а местами даже дешевел, но очень незначительно и ненадолго. Иногда цена может меняться в течение дня. Например, есть заправки, на которых бензин утром и вечером стоит дороже, чем днём и ночью. Говоря про будущее, можно точно констатировать, что цены будут расти. Они растут с 2010 года, и нет ни одной причины для остановки этого процесса.

Пока компании-экспортёры могут продавать топливо в Европу по 0,85 евро за литр, а в России оно стоит около 0,6 евро, они будут стараться свести этот спред к минимуму, а в идеале его убрать, отмечает Дмитрий Иногородский. К тому же сейчас растёт спрос на бензин: на заправках очереди из дачников, начался сезон сельхозработ и строек. Рост спроса тоже давит на цены.

Впрочем, есть и более сдержанные прогнозы. Глобального роста стоимости бензина до конца мая не будет, а локальный всплеск объясним, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. С одной стороны, начинается летний автомобильный сезон, с другой — отечественные НПЗ именно во втором квартале 2019 года намеревались провести ремонтные работы на установках первичной и вторичной переработки. Российские НПЗ вынуждены проходить модернизацию, чтобы не потерять налоговую льготу. В совокупности эти факторы вызвали краткосрочный всплеск спроса на нефть в условиях сокращения производства, поясняет Иван Капустянский.

По данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в России в начале мая составила 43,98 рубля за литр. Дизеля — 46,01 рубля. Если верить скептическим прогнозам, то уже летом стоит ждать бензин по 45, а солярку — по 48.