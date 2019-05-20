Природа в аренду. За сколько можно снять дачу в разных районах Подмосковья

Многие жители мегаполиса хотят арендовать дачу на выходные или даже на всё лето. Лайф выяснил, сколько стоит снять загородный дом и как различаются цены в зависимости от района области.

В каких районах самые дешёвые и самые дорогие дачи

Стоимость аренды зависит в первую очередь от удалённости дачи от города и транспортной доступности. Сегодня можно снять загородный дом в среднем за 40–60 тыс. рублей в месяц. Хотя многое зависит от расстояния. Так, например, за 35 тыс. руб. в месяц сдаётся трёхэтажный современный дом общей площадью 300 кв. м, со всеми коммуникациями, участок в 15 соток обихожен и обустроен. Этот дом с участком — на опушке леса, в Талдомском районе, в 100 км от МКАД.

— Есть экономичные варианты, — рассказывает заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. — Например, за те же 35 тыс. руб. в месяц сдаётся двухэтажный кирпичный дом, с мебелью и бытовой техникой, в 38 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Традиционно самыми дорогими направлением являются запад (Новорижское и Рублёво-Успенское шоссе), за ним следует юго-запад, на третьем месте по дороговизне объектов — северное направление Подмосковья.

Четвёртое место в ценовом рейтинге занимает северо-западное направление. На юге, юго-востоке и востоке области цены ниже. Тем, кто планирует весь период найма проводить за городом, подходят варианты, расположенные на дальнем расстоянии от Москвы. Однако, если нужно регулярно выбираться в столицу, следует предусмотреть транспортную доступность по данному направлению, возможность использования привычного транспорта.

Так, на восточном направлении, например в сторону Балашихи, регулярно бывают пробки. Если дача находится далеко от электрички, то сдавать её могут с 10–20%-ным дисконтом по сравнению с такими же домами у железной дороги. Просто потому, что люди, которым нужно регулярно ездить в город, такое жильё не снимут, а следовательно, и круг потенциальных арендаторов снижается. Здесь цены могут быть ниже, даже если дача находится совсем недалеко от города.

Самые популярные направления для аренды на выходные

Дачу можно арендовать не только на всё лето или на месяц, но и просто на выходные. Аналитики сервиса объявлений "Авито" отметили, что в целом по стране стремительно растёт популярность краткосрочной аренды дачи (+44% за год). Спрос растёт, а вместе с ним и цена. В первом квартале 2019 года в Московской области средняя стоимость посуточной аренды составила 5305 руб. в сутки, и это на 6,5% больше, чем годом ранее.

Благодаря ширине трассы и отсутствию светофоров самыми популярными направлениями среди дачных арендаторов на выходные, по оценкам "Авито", являются Дмитровское и Рублёво-Успенское шоссе. В этот список входит также район Новой Риги, добраться до которого стало проще по транспортной магистрали, открытой сравнительно недавно.

В Одинцовском районе средняя цена аренды загородного дома со всеми удобствами варьирует от 3000 руб. в сутки до 18 000 руб. — при наличии сауны и бассейна. Также, по словам экспертов, по направлению Новой Риги предлагают интересные варианты: дом на воде за 3500 руб. в сутки с возможностью порыбачить, а за аренду дома от 1500 руб. в сутки пользователям обещают русскую баню на дровах. Дороже обойдётся аренда жилья по Рублёвскому направлению: 20 000 руб., 35 000 руб., 39 000 руб. в сутки.

Комфорт и важные детали

Заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала Лайфу, что больше 40% арендаторов предпочитают снимать дачные дома площадью 40–60 кв. м. Около трети нанимателей интересуют дома и коттеджи площадью до 100 кв. м, а четверть предпочитает таунхаусы. Эксперт отметила, что даже в летний период очень многие заинтересованы в возможности отапливать помещение.

Арендаторы также предпочитают, чтобы помимо уютного домика на участке была обустроена зона отдыха, росли плодовые деревья и кустарники. Важен ландшафтный дизайн, а также наличие бани и бассейна.

— Узнайте, есть ли неподалёку от дачного посёлка крупный населённый пункт со всей необходимой инфраструктурой, включающей возможность медицинского обслуживания. Если собираетесь отдыхать с ребёнком, уточните наличие детской площадки и других ребятишек, чтобы вашему было с кем играть. Важно выяснить, кто в посёлке несёт ответственность за состояние инженерных систем и куда обращаться в экстренных случаях. Обязательно следует проверить исправность техники в доме и на участке, ознакомиться с особенностями её эксплуатации, — советует Оксана Полякова.

Кроме того, перед съёмом дачного дома эксперт рекомендует узнать у собственника порядок оплаты коммунальных услуг и есть ли при этом какие-либо дополнительные взносы. Все нюансы необходимо вписать отдельными пунктами в договор найма.

Памятка арендатору

По словам Оксаны Поляковой, сдавать дом и участок вправе только собственник. В договоре найма обязательно наличие пункта, на каком основании арендодатель владеет землёй и строением (свидетельство о госрегистрации, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.). Только при наличии доверенности от собственника сделку может совершать другой человек.

— Как правило, к договору прилагается описание территории: размер и границы участка, кадастровый номер, находящиеся на нём строения. Также должна быть составлена опись имущества, — предупреждает эксперт.

Отдельно следует оговорить и прописать возможность использования плодов, растущих в саду и на огороде, необходимость проведения сельхозработ, а также ухода за цветами и газоном. Важно указать в договоре количество возможных посещений собственника в период найма.