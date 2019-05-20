Карточный фокус. Как через банкоматы Сбербанка исчезают деньги

Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что через банкоматы с их карт стали пропадать деньги. Причём порой весьма оригинальным образом. Например, с карты автоматически списывались крупные суммы за оплату незнакомого номера телефона. Не говоря уже о многочисленных жалобах на банальную пропажу денег при зачислении на счёт.

— Вечером 6 мая пыталась снять деньги через банкомат Сбербанка на Братиславской, — жалуется на banki.ru одна из клиенток. — Я вставила карту в банкомат, набрала ПИН-код. После этого долго не открывалось меню и затем на экране появилась надпись: "Ваш платёж успешно совершён. Оплата услуг МТС". Никакого отношения к МТС я не имею. Никакого номера и тем более подтверждения платежа я не вводила. С меня сняли 12 000 рублей.

Женщина в ужасе бросилась к сотруднице банка за помощью. Впрочем, в ответ та лишь развела руками и сказала, что ничем помочь не может и деньги уже не вернут, так как был сделан моментальный платёж. Девушка пояснила, что клиентке просто не повезло, она стала жертвой мошенников и это уже не первый случай.

Действительно, чуть позже, 14 мая, с аналогичной проблемой столкнулась ещё одна клиентка из Москвы. Юлия пришла в отделение, чтобы снять наличные через банкомат. Вставила карту, ввела ПИН-код, и после этого что-то пошло не так. Банкомат вернул карту с чеком, где было указано, что девушка перевела деньги на номер "Билайна" в размере 10 000 рублей.

— Никакие операции после введения ПИН-кода я не проводила, — пишет Юлия на banki.ru. — Этот номер "Билайна" мне неизвестен. Деньги сняты без моего участия. Сотрудники Сбербанка в данном отделении не оказали никакой экстренной помощи. Я написала претензию, и после этого приходят СМС-оповещения с отказом на разбирательство в данной ситуации и возмещение денежных средств. Больше никакой обратной связи от Сбербанка не было. Абсолютное бездействие, ненадёжность, безалаберность…

Впрочем, чаще всего деньги с карт исчезают "по старинке": клиент хотел пополнить карту, положил наличные в банкомат, после чего они просто пропали. С такой проблемой 16 мая столкнулась клиентка из Подмосковья. Внесла 13 тыс. рублей через банкомат, аппарат их забрал и выдал чек, что произошла системная ошибка. Клиентка сразу же позвонила на номер 900, где, охая, у неё приняли заявление и отправили домой ждать 24-го числа.

— Спрашивается, с какой стати свои последние деньги, не взятые и не одолженные у данного банка, а честно заработанные, я должна ждать неделю, и, судя по остальным отзывам, неделя — это самый лучший случай! — негодует женщина на banki.ru.

Если возникла проблема, то прежде всего необходимо обратиться напрямую к сотруднику банка или позвонить по телефону горячей линии и попросить отменить транзакцию. Такой совет даёт ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. Если отменить перевод денег уже невозможно, то необходимо обратиться с претензией в банк и заявлением о хищении денежных средств в полицию. Дело в том, что проблемы с банкоматами могут возникнуть и по техническим причинам, и по вине мошенников.

На практике вернуть деньги получается далеко не всегда. Если они не поступили на счёт по техническим причинам, то банк обычно решает проблему и деньги находятся. Куда хуже, когда средства с карты воруют хакеры.

— В последнее время распространённым стало применение бесконтактных карт, — рассказывает Олег Черкасов. — Некто, используя такую карту, получает доступ к основному меню банкомата. Производя нужные манипуляции, лицо начинает, но не доводит до конца необходимую операцию и отходит от банкомата. Когда следующий посетитель вставляет свою карту и вводит ПИН-код, операция завершается, денежные средства списываются со счёта. Говорить в данном случае об ответственности банка очень сложно. Контролировать каждую такую операцию практически невозможно.

Чтобы снизить риск хищения денег, юрист советует обращать внимание, в каком состоянии меню находится банкомат. Для подстраховки не лишним будет нажать на клавишу "Сброс" (чаще всего выделена красным цветом) и уже тогда спокойно начинать свою операцию с "чистой страницы". Кстати, похожий совет дают клиентам и в самом Сбербанке.

— В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, — рассказали Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900.