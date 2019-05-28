Лайфхак: куда и когда поехать, чтобы отдохнуть бюджетно

Многие хотят проводить отпуск за границей, но при подсчёте всех нюансов поездка получается отнюдь не дешёвой. Лайф расскажет, что надо учитывать при покупке тура и как снизить расходы на отпуск.

Выгодные туры и экскурсии

В большинстве случаев отпуск планируется заранее — есть шанс купить путёвку по оптимальной цене. Кроме того, сейчас большинство операторов предлагают туры по акции "раннее бронирование" с хорошими скидками. Купить их порой бывает даже выгоднее, чем ловить "горящие" путёвки. Плюс можно заранее выбрать подходящий отель, да и авиабилеты будут в наличии, рассказывает старший турменеджер Tutu.ru Алёна Лапина.

— Если заранее путёвку не купили, можно ловить "горящие" туры. Они появляются чаще всего, когда туроператор не распродал билеты на самолёт. Это бывает только по направлениям, где есть чартерная перевозка. Получается, что туроператор не распродал билеты (а понимает он это накануне вылета) и снижает цены. И тут путешественнику можно рассчитывать на дешёвый тур, но надо понимать, что купить можно только то, что осталось, — хорошее и недорогое разбирают заранее, — отмечает эксперт.

Как правило, в приобретаемый тур входят экскурсии. По приезде в курортный город на пути вам попадутся многочисленные киоски с экскурсиями. По цене они могут быть ниже, чем у туроператоров. Но здесь уж как повезёт.

Алёна Лапина говорит, что в европейских странах всегда можно обратиться в местные агентства: они обычно предлагают экскурсии лучшего качества и дешевле. Здесь важно только остерегаться мошенников. А в таких странах, как Тунис и Турция, лучше брать экскурсии у туроператора, потому что здесь мошеннический бизнес больше развит. В азиатских странах лучше сравнивать цены, поскольку у туроператоров цены на экскурсии иногда бывают выгоднее.

Самостоятельная поездка

Ежегодное исследование туристической метапоисковой системы Momondo показало, что для перелётов из России по всему миру самое удачное время бронирования авиабилета — за 53 дня до поездки. Покупая билеты примерно за два месяца до путешествия, вы можете сэкономить до трети их стоимости.

Однако есть и исключения: например, самые бюджетные рейсы в Европу можно найти всего за одиннадцать дней до поездки. Представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол советует мониторить доступные варианты каждый день.

— Немаловажную роль играет и единовременная покупка авиабилета туда-обратно, что снижает цену практически на треть. Однако на некоторых маршрутах наблюдается обратная ситуация: цена парных билетов выше. Лучше всегда проверять оба варианта, — советует Ирина.

А вот эксперты Tutu.ru говорят, что перелёт без чемодана на треть дешевле, чем с багажом. Помогает сэкономить перелёт с пересадкой. Рейсы с пересадками обычно обходятся дешевле, если речь не идёт о лоукостерах.

— Иногда стоимость тура может оказаться ниже цены билетов. Это актуально для популярных маршрутов, например Турция, а также в азиатские страны — в этом случае дороговизна обусловлена длительностью перелёта. Проверяйте чартерные рейсы. Часто появляются заманчивые предложения на билеты чартерных перевозчиков. Можно улететь по бюджетным ценам в Доминикану или на Пхукет, — поясняет Алёна Лапина.

Насколько можно снизить расходы на отпуск при правильном планировании?

При грамотном планировании можно сэкономить до 40%. Нужно понимать, что по самым популярным направлениям дороже всего путешествовать в высокий сезон, то есть летом и на новогодние каникулы, отмечает старший турменеджер Tutu.ru. Дешевле всего лететь в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре. Наиболее дорогой месяц для путешествий в Европу — июнь, а по другим зарубежным направлениям — июль.

— Цены на перелёт даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать билет за три-шесть месяцев, — уточняет Алёна Лапина.

Выгодные курорты в разгар летнего сезона

Аналитики Momondo подсчитали, во сколько примерно обойдётся россиянам летний отпуск на море. По их данным, дешевле всего стоят перелёты и отели по внутренним направлениям. Например, средняя стоимость рейса из Москвы в Сочи этим летом — 13 460 руб., а цена ночи в трёхзвёздочном отеле — 5489 руб.

Для Анапы выше стоимость авиабилетов (около 16 551 руб.), но дешевле проживание (порядка 3902 руб. за ночь в трёхзвёздочном отеле). Из зарубежных направлений бюджетным оказалась Турция: перелёт до Антальи обойдётся примерно в 19 281 руб., а ночь в отеле Аланьи — в размере 5224 руб.

— Необходимо принимать во внимание также формат отдыха. Нужно учитывать, что на отечественных курортах путешественникам придётся потратиться также на питание, а лежаки и зонты на пляже могут быть платными. В самых популярных для отдыха зарубежных странах расходы на питание, скорее всего, будут включены в стоимость проживания, а пляж вполне может оказаться отельным, — пояснили эксперты.