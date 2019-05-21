Час расплаты. Что грозит за неуплату налогов

По данным ПФР, в России порядка 24 миллионов человек трудоспособного возраста не делают страховых взносов в пенсионный фонд. Соответственно, столько же людей не платят налоги. На самом деле уклонистов намного больше. Практически повсеместно не платятся налоги с доходов от фриланса и аренды квартир. При этом, если сотрудники налоговой инспекции узнают о том, что человек скрыл свои доходы, ему грозят серьёзные штрафы.

Если человек не заплатил подоходный налог (НДФЛ), то ему грозит штраф за непредставление декларации в срок — это 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20% от суммы неуплаченного налога, поясняет руководитель департамента правового и налогового консалтинга юридической фирмы "Прифинанс" Екатерина Романова. Эти штрафы касаются и тех, кто сдаёт квартиру в аренду и не отчитался о доходах.

— Кроме того, за неуплату налога в крупном (более 2,7 млн рублей за три финансовых года) и особо крупном (более 13,5 млн рублей за три финансовых года) размере предусмотрена уголовная ответственность, — рассказывает юрист. — Максимальное наказание — лишение свободы до одно года и до трёх лет соответственно.

Что касается самозанятых, то для них предусмотрен иной порядок наказания за неуплату налога. С 1 января 2019 года был введён экспериментальный режим, который заключается в том, что в первый год эксперимента лица освобождаются от штрафов за неуплату или просрочку уплаты налога. Затем придётся платить штраф — 20% от суммы доходов за нарушение порядка или сроков передачи сведений о доходах в инспекцию. За повторное нарушение, совершённое в течение полугода, штраф составит уже 100% от суммы неучтённой выручки.

— Много вопросов вызывает вступление в наследство, а именно оплата налогов при его получении, — рассказывает партнёр юридической компании Atrium Consult Group Сергей Веремеев. — Как такового налога нет, но необходимо заплатить государственную пошлину. Для родственников первой и второй очереди (дети, супруги, родители и братья, сёстры, деды, бабки соответственно) ставка равна 0,3% от стоимости имущества, но превышать сумму в 100 тыс. рублей пошлина не может. Для остальных наследователей — 0,6% от стоимости, но не более 1 млн рублей. Оплата пошлины является первым шагом при оформлении наследства, только после этого нотариус начинает работу по передаче имущества наследнику. Таким образом, избежать её уплаты не удастся.