Бензин по 55? Уже в июне ждём новые цены на топливо

Цены на бензин в ряде городов взлетели сразу на 2–3 рубля. В рознице топливо стало дорожать после того, как в конце прошлой недели оно резко подорожало на бирже. Лайф разбирался, как изменится стоимость топлива в июне.

Во вторник тревогу забили автомобилисты Красноярска. На заправках крупной сети АЗС цены на АИ-92 выросли на 1,3 рубля, АИ-95 — на 1,9 рубля, а АИ-98 — сразу на 2,5 рубля, почти до 50 за литр. Впрочем, неутешительная статистика и в целом по стране. Так, по данным Росстата, за неделю с 6 по 12 мая бензин подорожал в 20 крупных городах. Так, в Кызыле цены выросли на 0,9%, а в Хабаровске — на 0,6%. Есть все основания предполагать, что розничные цены в ближайшее время начнут стремительно расти.

— Не было никакой интриги в том, что бензиновая пружина рано или поздно разожмётся — слишком сильным было на неё давление, — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Цены на дизельное топливо в последние полторы недели заметно выросли на оптовом рынке. Сработал эффект повышенного спроса в ходе сезонных полевых работ. Спрос на бензин тоже довольно высокий.

В этом году стоимость топлива для розницы выросла всего на 1,7–2%. При этом стандартно она повышается на 8–20% в год. И сейчас нет никаких оснований предполагать, что этот год станет исключением. Значит, основной подъём цены на бензин у нас ещё впереди, заключает Анна Бодрова.

— Очень сомнительно, что властям удастся дать нефтяникам такие условия соглашения, чтобы те продлили заморозку цен, — продолжает аналитик. — Невозможно искусственно сдерживать рынок, полный волатильных факторов. Следовательно, в июне-августе вполне можно ждать плавного и постоянного роста цены на бензин и дизель (на 2–5% в среднем).

Если ещё совсем недавно дикими казались прогнозы о росте бензина до 50 рублей за литр, то сейчас смело можно говорить о риске подорожания топлива до 55. Если проанализировать динамику цен на АИ-98 по России, то видно, что с начала января сформировался устойчивый нисходящий тренд. Цена упала с 51,71 рубля за литр до примерно 50 рублей за литр, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. При этом определённые всплески роста цен наблюдались даже в период их снижения. По словам Ивана Капустянского, сейчас вполне может быть именно такой период и серьёзного подорожания топлива в июне он не ждёт.

— Главное, что мы должны понимать, что какие бы механизмы не предпринимало правительство цены на топливо в стране, продолжат рост, — считает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов. — Просто потому, что они стремятся к среднестатистическим европейским показателям, а это в районе 60 рублей за литр. Применение различных рычагов правительства на фоне заморозки цен ни к чему ни привело. И этого следовало ожидать. Россия реализует экспортно-сырьевую модель экономики. На фоне роста мировых нефтяных котировок отечественным нефтяным компаниям выгодно увеличивать объемы топлива на экспорт и снижать объемы поставок на внутренний рынок, чем и обуславливается дефицит топлива в стране.

Гайдар Гасанов ждет резкого скачка цен в июне, особенно в регионах. Дело в том, что порядка 60-65% всех заправок занимают независимые АЗС. Они не заключали соглашение с правительством о заморозке цен. При этом у них нередко возникают серьезные проблемы с покупкой топлива. Чтобы покупать его на бирже нужно вносить предоплату, которой часто нет. Им приходится скупать топливо у посредников и тем самым переплачивать, поясняет аналитик.

— Рост оптовых цен с наступлением высокого сезона вынуждает нефтяников чуть ли не ежедневно повышать стоимость сырья, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Пожалуй самым действенным способом будет отмена демпфирующего механизма и снижение акциза — благо текущее состояние бюджета вполне позволяет это потянуть. В следующем месяце вполне реально увидеть рост цен на 5-6%.