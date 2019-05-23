Железная афера. Эксперты рассказали о способах обмана в автосервисах

По указанию ЦБ страховщик лишается права на натуральное возмещение в ОСАГО, если два или более раз в течение года нарушил требования к восстановительному ремонту. Это решение было связано с огромным числом жалоб на ремонт машин в сервисах. Лайф узнал, какими способами автомеханики обманывают своих клиентов.

"Обманы в автосервисах сейчас только множатся", — сетует на ситуацию Анна Комракова, генеральный директор сервиса "Право требования". Загвоздка в том, что при ремонте машины обман порой практически невозможно доказать.

Часто клиент автосервиса плохо ориентируется в ценах. Как правило, если машина сломалась не вовремя, владельцу некогда будет раздумывать и искать оптимальные варианты. Ему бы как можно быстрее устранить неполадки. Именно такой ситуацией пользуются автомеханики. В итоге замена какой-нибудь мелкой детали может вылиться в круглую сумму. Однако за работу заплатить придётся.

Чем меньше потенциальный клиент разбирается в автомобиле, тем лучше для автомехаников. Особенно если клиент — женщина. Они, как правило, довольно часто платят за ремонт в два раза больше.

— К примеру, вам нужно заменить фару, а вам отвечают, что потребуется разбирать чуть ли не полмашины и снимать бампер. А вы знать не знаете, что фара держится на трёх болтах, — приводит пример Анна Комракова.

Избежать неприятностей с обманом можно, если есть возможность присутствовать при ремонте. В противном случае сумма вырастет вдвое за работу, которой не было. То есть диагностика выявляет несуществующую поломку исправной запчасти, которая может прослужить пару лет. Но вам говорят, что её нужно заменить. И по чеку вроде бы меняют. Но при приёме машины вы не получаете на руки старую деталь. По словам автомехаников, её якобы выкинули во время работы. На самом же деле она так и остаётся в машине. А вот новая деталь со склада списывается как проданная и уходит на повторную продажу.

Вместо полного слива отработки, промывки двигателя, замены масляного фильтра и заливки свежего масла мастер просто доливает масло до необходимого уровня и меняет масляный фильтр. Такой приём используют для перепродажи неизрасходованного масла из канистры.

Высокая вероятность переплатить за навязанные услуги в неофициальных сервисах. Как рассказали Лайфу в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр", у неофициальных сервисов нет обязательств перед автопроизводителями. Клиентам могут навязать дополнительные дорогостоящие услуги по ремонту и обслуживанию авто, которых нет в перечне обязательных работ. Особенно если автовладелец не очень хорошо разбирается в устройстве своего транспортного средства.

— Плохо разбирающегося в авто клиента "неофициалы" могут убедить, что вместо обычной замены щупа для проверки уровня жидкости в бачке омывателя требуется переустановка самого бачка, что гораздо затратнее по времени и деньгам. Мастер проведёт долгую беседу о том, что щуп не достать из старого бачка, а он может проскочить в двигатель и застрять в коробке передач. АКПП сломается, и её придётся менять. Испуганный клиент соглашается на совершенно ненужную услугу, — пояснили в пресс-службе.

Чтобы избежать проблем, Анна Комракова советует приезжать в автоцентр вместе со знакомыми, которые разбираются в устройстве автомобиля. Механики сразу чувствуют людей, далёких от техники. Их легко обмануть и навязать им ненужные услуги или выставить счёт за невыполненные услуги. Если же механики увидят, что клиент сам разбирается в устройстве машины или пришёл вместе со специалистом, то откровенно обманывать уже не будут.