Дачные войны. Как найти управу на проблемного соседа

Сосед любит шумные вечеринки до глубокой ночи? Собирает хлам и сжигает мусор на своём участке, а запах разносится по всей округе? Чужая коза опять пробралась в ваш огород и потоптала посадки? Не стоит отчаиваться. Нарушителям спокойствия на дачном участке грозят серьёзные штрафы.

К сожалению, не всегда получается найти общий язык с соседями по участку. Если возник конфликт и самостоятельно разрешить его не получается, то нужно обратиться к букве закона. Необходимые нормы содержания своего участка прописаны в Федеральном законе № 66 от 15.04.1998 "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

К нему стоит обратиться в том случае, если сосед захламляет свой участок так, что это беспокоит окружающих. Люди могут опасаться возникновения пожара, ведь если соседский хлам сложен прямо у забора и он загорится, то огонь может перекинуться и на соседние участки. К тому же рядом с забором нередко появляется склад мусора, который банально плохо пахнет. Не говоря уже о неприятной близости соседского туалета или бани.

— В законе говорится, что расстояние между соседским забором и постройкой варьируется от одного до четырёх метров в зависимости от её назначения, — поясняет партнёр юридической компании Atrium Consult Group Сергей Веремеев. — Посадка деревьев и кустарников также запрещена вплотную к забору соседей. Не допускается и хранение различных вещей, например досок или кирпичей, вплотную к забору. Пренебрежение этим правилом кроме нарушения закона и штрафа влечёт и порчу чужого имущества.

Кроме того, за складирование и сжигание бытового мусора на территории своего дачного участка предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, предупреждает Сергей Веремеев. Не сложно найти управу и на шумных соседей.

— Требования законодательства Московской области об обеспечении тишины распространяются как на город, так и на садоводческие товарищества, — поясняет Сергей Веремеев. — Поэтому, если с 19:00 до 8:00 в будние и с 22:00 до 10:00 в выходные дни соседи шумят и мешают, можно смело обращаться в полицию. При первом нарушении выносится предупреждение, при повторном уже выписывается штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.

Бывает так, что вред причиняют животные соседа. Допустим, соседская собака смогла пробраться под забором и вытоптать растения. Бывает, что на дачах держат кур, коз, баранов. Они тоже нередко оказываются на участке соседа и могут причинить ущерб. Если же питомцы соседа как-то вредят вам, то это повод для обращения как к участковому уполномоченному полиции, так и в администрацию области. Можно написать жалобу в Федеральную службу по ветеринарному надзору с просьбой провести проверку и выяснить, нет ли нарушения правил содержания животных, говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

— Есть возможность обратиться в суд с гражданским иском о возмещении имущественного вреда, — поясняет Юрий Аванесов. — Правда, может быть трудно доказать факт причинения такого ущерба животными соседа и обосновать размер ущерба.