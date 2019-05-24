За чужое тоже платят. Как обманывают клиентов каршеринга

Поминутная аренда машины стала удобной и экономной услугой для автомобилистов во многих городах России. Но даже у такого сервиса нашлись минусы, за которые потом придется платить. О том, какие "сюрпризы" может преподнести каршеринг, разбирался Лайф.

Многие клиенты каршеринга совершенно не обращают внимание на состояние автомобиля, который берут в аренду. Такая беспечность в конечном итоге может дорого стоить. Водитель будет вынужден заплатить за поломки или повреждения автомобиля, к которым может не иметь никакого отношения. То же самое касается и грязного салона. Не заметил на заднем сиденье пятно — оплати химчистку сам.

Эксперты советуют внимательно осматривать автомобиль внутри и снаружи перед поездкой. Даже незначительные пятна в салоне или на автомобиле нужно фиксировать на фото или видеосъёмку. Это убережет от необоснованных претензий со стороны каршеринговых компаний по факту повреждений.

Много неприятных сюрпризов можно получить даже после незначительного ДТП. Обычно машины страхуют по КАСКО. В таком случае клиент думает, что застрахован от всех неприятностей и даже в случае ДТП ничего платить ему не придется. В этом же водителя нередко убеждают и услужливые менеджеры сервисов каршеринга. На самом деле, клиент может столкнуться с франшизой КАСКО. Это особый вид страхования, где при наступлении страхового случая клиент берет на себя часть расходов по возмещению ущерба.

— Нельзя утверждать, что обман в каршеринге имеет систематический и обязательный характер. Однако неприятные ситуации имеют место быть, —говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Важно внимательно изучить условия о страховании КАСКО. По словам юриста, рекламу могут дать на то, что все автомобили застрахованы по КАСКО, однако почти всегда КАСКО сопровождается франшизой.

К примеру произойдет страховой случай на 30 тысяч рублей, а по условиям КАСКО ответственность страховщик несет на сумму не больше 20 тысяч. Тогда придется за свой счет возмещать ущерб за испорченный автомобиль.

В случае ДТП он рекомендует следовать ПДД: остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Сделать фотографирование и видеосъёмку. Сообщить о случившемся в ГИБДД, либо оформиться без сотрудников по извещению о ДТП. Но тут необходимо исходить из того, кто прав и виноват в ДТП. Если виноват водитель каршерингового авто, то лучше подключить к оформлению сотрудников ГИБДД, либо вызов аварийных комиссаров от страховой по КАСКО и при условии, что такое оформление допустимо правилами КАСКО.

— Бывают ситуации, когда автомобиль ломается на дороге, а каршеринговая компания выставляет счет за эвакуацию с места поломки и за ремонт, утверждая, что транспортное средство сломалось по вине водителя. В этой ситуации лучше самостоятельно эвакуировать автомобиль к месту диагностики, провести ее и закончить сессию использования транспорта, чтобы не платить за лишнее время и самому предъявить претензии за передачу неисправного автомобиля, — поясняет Орест Мацала.

Самый хитрый способ попасть на деньги — неправильная парковка на машине из каршеринга. За эвакуированный автомобиль платит клиент, даже если она была произведена после завершения аренды, но из-за нарушения правил парковки. Каршеринговую машину эвакуируют на штрафстоянку, но и забирать её должен клиент. В случае отказа, ему придется оплатить не только расходы за пребывание автомобиля на стоянке, но и штраф сервису в размере 7-10 тысяч рублей.

В случае с парковками каршеринговых машин эксперт рекомендует обращать внимание на то, где вы можете парковать автомобиль. Некоторые компании утверждают, что водители могут оставить автомобиль на платной парковке без ее оплаты. Это указано в рекламных разворотах, в интернете. Однако на деле водителю может прийти штраф за неоплату парковки, так как реклама идет в разрез с пользовательским соглашением.