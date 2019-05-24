Война спекулянтов в разгаре. Как изменится курс биткоина в июне

Весь май биткоин ставил один рекорд за другим. В результате его курс взлетел до 8400 долларов — впервые с июля прошлого года. На крипторынке начался ажиотаж, а интерес к цифровому золоту со стороны инвесторов вырос в разы. Впрочем, эйфория уже начинает стихать. В конце мая биткоин колеблется на уровне 7600 и есть опасения, что июнь готовит для монеты серьёзные испытания. Лайф выяснил, какие факторы сейчас давят на крипту и как они повлияют на курс биткоина.

Последний виток роста биткоина начался в конце апреля. Тогда он оттолкнулся от уровня в 5000 долларов и к середине мая добрался до 8400. Озвучивался целый ряд причин для того роста, но ни одну из них нельзя было назвать по-настоящему объективной. Назывались какие-то достижения в области безопасности отдельных криптобирж, переток денег из альткоинов в биткоины, вспоминали даже торговую войну США с Китаем, хотя, казалось бы, какое отношение она имеет к крипторынку.

— В объяснениях этого роста не хватало простой и ясной фундаментальной идеи, чего-то типа активного притока новых инвесторов из числа физических лиц или новых финансовых институтов, качественных прорывов в области безопасности или скорости транзакций, — говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — На таком скудном информационном фоне можно предположить, что причина роста — манипуляции ценой, которые ведут несколько крупных игроков. Делали они это с целью раскачать рынок и продать свои биткоины по высокой цене.

Среди аналитиков бытует мнение, что курс биткоина сейчас практически полностью зависит от действий спекулянтов и они фактически манипулируют монетой по своему усмотрению. Есть основания полагать, что выше майских показателей в ближайшее время биткоин уже не взлетит. Дело в том, что даже в течение этого месяца крипта уже не раз скатывалась вниз. На подобный сценарий указали события 17 мая, когда цена быстро сходила вниз до 6500, напоминает Вадим Иосуб. Хотя после этого она вновь поднялась выше 8000, а затем опустилась до 7600.

— Мы по-прежнему не видим фундаментальных причин для долгосрочного устойчивого роста цены биткоина и считаем, что цена вернётся к прежним уровням, — говорит Вадим Иосуб. — В ближайшее время она может вернуться на 6500, а в течение июня вернуться к 5000 — уровню, с которого в конце апреля начался этот странный рост.

В июне биткоин продолжит снижаться и упадёт до 7000 долларов, а то и ниже. Такое мнение высказывает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его мнению, с конца апреля на криптовалюты был создан искусственный спрос. Во многом за счёт того, что появилось слишком много желающих компенсировать свои потери. Крупные фонды и инвесторы понесли огромные убытки, когда весь 2018 год биткоин стремительно падал в цене. Майнинговые фермы, на которые были потрачены немалые средства, чтобы добывать биткоины, оказались абсолютно не рентабельны, поясняет Гайдар Гасанов. Взлёт цены помог им компенсировать убытки, но оснований для дальнейшего укрепления биткоина аналитик пока не видит.

Впрочем, среди экспертов далеко не все настроены так пессимистично. Директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын обращает внимание, что сейчас увеличивается общая капитализация крипторынка. При этом он считает, что биткоин может двинуться как вниз к 1000 долларов, так и снова подняться выше 8000. По оценкам аналитика, никаких ограничений для движения вверх у криптовалюты сейчас нет.

— Инвесторы вновь потянулись в индустрию: крупнейшая криптобиржа Binance недавно вошла в топ-1000 самых посещаемых сайтов в мире, а биткоин обогнал по числу запросов в Google даже президента США Дональда Трампа, — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Разумеется, говорить о полноценном восходящем тренде пока рано, но предпосылки для увеличения стоимости в обозримом будущем определённо имеются. Уверенное движение курса подкреплено увеличением числа пользователей. Несмотря на печальную ситуацию на рынке, количество кошельков выросло за год на 35% до 39 млн и продолжает расти. Именно этот факт является основным фундаментальным показателем актива. Если текущая тенденция сохранится, то количество кошельков подойдёт вплотную к отметке в 70 млн к концу следующего года. В результате это может увеличить стоимость биткоина до 10 000 долларов к концу года и 15 000 долларов к концу 2020 года.

Падение биткоина — это временная коррекция, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его оценкам, в июне она снова может подняться выше 8300, а спекулянты продолжат испытывать крипторынок на прочность. Так что летом биткоин может достичь и новых высот. Правда, аналитики не устают предупреждать: криптовалюты — высокорискованные активы. Ни в коем случае нельзя вкладывать в них последние деньги. Слишком высок шанс потерять всё. Кстати, кроме тех, кто заинтересован в росте биткоина, появилось и немало желающих искусственно снизить курс, чтобы войти на рынок. Так что борьба спекулянтов в самом разгаре.