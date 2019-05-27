Вторичный сезон. Насколько подорожают б/у машины летом

В России за последние пять лет цены на новые автомобили выросли на 60%, сообщает "Автостат". При этом рост продолжается и сейчас. Лайф выяснял, что будет с ценами на рынке б/у машин.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, что за пять лет средняя цена на новые автомобили выросла на 60%. Если в 2014 году она составляла 940 тыс. рублей, то в 2019-м этот показатель достиг 1,5 млн рублей. Исследование показало, что цены на новые автомобили на протяжении всего периода росли и практически никогда не снижались.

— Резкий скачок цен в конце 2014 года фактически обвалил рынок новых машин. Объёмы продаж до сих пор не восстановились до уровня 2014 года. Для сравнения, в 2014-м было продано 2,49 млн новых машин, а в 2018-м — всего 1,85 млн. Однако если рынок новых машин в прошлом году вырос почти на 13%, то рынок подержанных авто — всего на 2,4%, — рассказал Лайфу генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

Специалист также отметил, что на рынке новых машин действуют государственные программы стимулирования, выгодные кредитные программы, гарантии производителей, тогда как на рынке подержанных автомобилей ничего этого нет. Более того, у значительного количества машин — скрученный пробег и непрозрачная история, что, конечно, отпугивает покупателя.

А что ждёт рынок б/у машин?

Рост цен на новые автомобили приводит к изменению структуры спроса — он всё больше смещается в сторону недорогих компактных автомобилей, объясняет технический директор компании межрегионального экспертно-технического центра МЭТР Денис Голосюк. При этом определённая часть покупателей вообще уходит на вторичный рынок, так как они не готовы отказаться от привычных комфорта и престижа, покупая машину классом ниже. В результате сегмент подержанных автомобилей показывает стабильный рост.

— Если говорить о перетоке покупателей с первичного рынка на вторичный, то в основном те, кто отказался от покупки нового авто в пользу подержанного, смотрят на относительно свежие — двух- и трёхлетние машины среднего и бизнес-класса с небольшим или умеренным пробегом. Именно они и будут дорожать в первую очередь, — проанализировал ситуацию и рассказал Лайфу Денис Голосюк.

Потенциал роста цен на такие автомобили, в зависимости от класса и модели, составляет от двух-трёх процентов до десяти-двенадцати. При этом общий объём рынка подержанных машин, скорее всего, по итогам года не претерпит сильных изменений, отметил эксперт.