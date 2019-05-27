Заплатят не за всё. Как исчезают деньги из отпускных

На какие только уловки не идут работодатели, чтобы сэкономить на выплатах сотрудникам. Лайф выяснил, когда лучше уходить в отпуск, чтобы получить побольше денег, и что делать, если компания не хочет оплачивать законный отдых.

Летом прошлого года Марину повысили по службе, и в июне ей прибавили зарплату почти в два раза. В июле женщина пошла в отпуск и была шокирована. Отпускных выплатили намного меньше, чем она ожидала. Марина бросилась в бухгалтерию выяснять, в чём дело. Там только развели руками и сказали, что не надо было ей с отпуском торопиться, а следовало подождать хотя бы несколько месяцев. Тогда и выплаты были бы побольше.

Размер отпускных зависит от среднегодовой зарплаты. Допустим, человек берёт отпуск с июня. Тогда оплата будет производиться исходя из среднего заработка до мая. Причём учитывается не только оклад, но и дополнительные выплаты — премии, надбавки, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова.

Таким образом, выходит, если сотруднику повышали зарплату в течение года, то за отпуск он может получить существенно меньше. Чем больше месяцев он проработает, получая повышенную зарплату, тем больше будут отпускные, так как выше окажется средний доход.

— Многие работодатели выплачивают сотрудникам кроме оклада ежемесячные премии, которые могут изменяться месяц от месяца, — уточняет старший партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владлена Варшавская. — В расчёт среднего заработка при ежемесячном премировании включается только одна премия за расчётный период. Не включаются в расчёт среднего заработка отпускные, оплата дней командировки, больничный, материальная помощь и другие выплаты за неотработанные дни.

Невыгодно брать отпуск в месяцы, где много праздников. Так, Елена взяла отпуск в конце мая. Сумма отпускных у неё оказалась точно такой же, как если бы она брала отпуск в апреле. Только вот за рабочие дни сделали перерасчёт. В те месяцы, когда человек берёт отпуск, рабочие дни и отпускные рассчитываются по отдельности. Оказалось, что за месяц Елена отработала всего десять рабочих дней. В результате, за май она потеряла 13 тыс. рублей. Таким образом, невыгодно брать отпуск в мае и январе. Немного потерять можно в июне и ноябре.

Кстати, с 2019 года в Трудовой кодекс были внесены некоторые изменения, касающиеся порядка предоставления отпуска. Например, появились привилегии у многодетных родителей.

— Так, Трудовой кодекс был дополнен статьёй 262.2, согласно которой работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. — Также в Письме Минтруда России от 10.04.2019 № 14-2/В-260 дано разъяснение, что период простоя по вине работника организации включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Неизменным остаётся трёхдневный срок выплаты отпускных. Но следует иметь в виду, что в эти три дня не включается сам день выплаты денежных средств. Иными словами, отпуск, который начинается, например, в понедельник, необходимо оплатить не позднее четверга, объясняет юрист департамента правового и налогового консалтинга ООО "Прифинанс" Анжел Теватросян.

Многие сотрудники жалуются, что работодатель заставляет их идти в отпуск в "невыгодные" месяцы. Или же оплачивает значительно меньше, чем они получают обычно. В худшем случае сотрудники уходят на законный отдых вообще без денежной компенсации. Если работодатель нарушил трёхдневный срок выплаты отпускных, он должен погасить задолженность уже с процентами. Размер компенсации за каждый день просрочки составляет не менее 1/300 ставки рефинансирования.