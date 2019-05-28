ОСАГО резко подорожало. Почему растут цены на автостраховки

Почти на 15% повысились цены на полисы ОСАГО за прошлую неделю в Москве. Резкий рост наблюдался у крупных страховых компаний. С чем это связано и насколько изменятся цены на автогражданку в ближайшее время?

Полисы ОСАГО резко подорожали сразу у нескольких страховых компаний в Москве. Так, у "Ингосстраха" и "Альфастрахования" тарифы выросли на 14% (с 3600 рублей до 4118), а у "Росгосстраха" — на 11% (с 3699 рублей до тех же 4118). Стоит отметить, что с начала года цены на полисы ОСАГО снижались.

— Цены определяются страховыми компаниями в рамках установленного ЦБ тарифного коридора и исходя из множества факторов, в первую очередь убыточности. Страховые компании могут периодически пересматривать цены как в сторону снижения, так и в сторону увеличения. До этого цены на полисы ОСАГО снижались, но уже с прошлой недели тенденция изменилась, — рассказал директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков.

Страховой эксперт Ромил Чумаков связал изменение цен с сезонностью спроса на ОСАГО по сегментам автолюбителей, которых компания зачастую не хочет видеть в своём портфеле. Например, многие не желают страховать мотоциклистов. По словам эксперта, теперь компаниям не нужно искать повода для отказа — для ряда водителей можно просто повышать стоимость полиса ОСАГО в рамках дозволенного законом ценового коридора. Из-за невыгодного тарифа такой водитель уходит в офис другой страховой компании.

У директора по развитию Rebridge Capital Ольги Хрипченко сложилось несколько иное мнение. По её словам, основной причиной подорожания ОСАГО служит растущая цена на автозапчасти — именно поэтому значительно возросла средняя выплата.

— Полагаю, эта причина лишь отчасти объясняет рост стоимости полиса. Нынешняя ситуация во многом является результатом желания страховщиков повысить свои доходы, — считает эксперт.

Что будет с ценами дальше

Дмитрий Мольков полагает, что в ближайшее время цены на ОСАГО могут вырасти до 15% от минимального уровня этого года. Он также отметил, что это нормальная ситуация для любого рынка, когда его участники ищут баланс между доходностью и объёмами продаж.

В свою очередь Ромил Чумаков считает, что цены на ОСАГО балансируют на уровне здравого смысла, так как ни страховым компаниям, ни Центробанку, контролирующему деятельность страховщиков, невыгодно, чтобы автолюбители отказывались от автогражданки. Следует отметить, что полностью отказаться от обязательного страхования можно только в случае продажи автомобиля. При этом можно отказаться от полиса ОСАГО определённой страховой компании, если купить полис в другой. Таким образом, конкуренция между страховщиками тоже регулирует цены.