Опасный месяц. Может ли резко упасть курс рубля в июне

Июнь может стать одним из самых тяжёлых месяцев для курса рубля. На российскую валюту давят и внутренние факторы, и новые внешние угрозы. Лайф выяснил, от чего сейчас зависит курс рубля и как он может измениться в июне.

Пожалуй, главная угроза для рубля в июне — возможные санкции. Причём не только уже немного подзабытые американские. Появились и новые угрозы.

— В июне может активизироваться санкционная риторика против России, в частности, экономические санкции в отношении "Северного потока — 2", — полагает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Появилась и относительно новая опасность — "гамбургские санкции", которые могут быть введены по просьбе Украины вслед за отказом освободить украинских матросов и военные корабли.

Тревогу вызывает и снижение нефтяных цен, которые оказывают заметное влияние на курс рубля, отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Игорь Галактионов. По его мнению, июнь обещает быть напряжённым месяцем для российской валюты, которая с большой вероятностью преодолеет отметку в 65 рублей за доллар.

Есть и более пессимистичные прогнозы. Так, по мнению руководителя Департамента управления активами компании "Универ сбережения" Игоря Костырко, в июне курс рубля опустится до диапазона 65,5–67,5. По его словам, на российскую валюту будет давить целый ряд негативных факторов. Среди них — повышенный объём покупок долларов со стороны ЦБ (ежедневно почти на 20 млрд рублей). К тому же общее давление на валюты развивающихся стран может усилиться из-за плохого отношения инвесторов к рискам. Может сказаться и начало сезона отпусков, когда традиционно растёт спрос на валюту. Это тоже играет в пользу доллара.

Рубль будет колебаться в диапазоне от 63 до 66 за доллар, но при худшем сценарии вполне может обрушиться до 70. Такое мнение высказал директор Департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. По его мнению, острее всего российская валюта будет реагировать на стоимость нефти. Если цены на чёрное золото продолжат падать, рубль может отреагировать очень остро.

— Вероятность ослабления рубля в июне высока, — считает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — На него влияют прежде всего внешние факторы. Среди них — действия США в противостоянии с Китаем. Сейчас на повестке дня новая стадия — война против крупных технологических компаний, о чём свидетельствуют ограничения для Huawei и возможные ответные действия Пекина против Google. На таком фоне подрываются возможности роста экономики в мире в целом, что уменьшает спрос на сырьё и валюты развивающихся рынков. Для рубля в июне более вероятно снижение курса до 65–67.

Впрочем, есть мнение, что в июне рубль не только не упадёт, но и начнёт укрепляться. Санкции, нарастающее напряжение в результате торговых войн — это нависшие угрозы, но ещё не ставшие реальностью, отметила руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Она считает, что падение рубля начнётся тогда, когда санкции будут введены. И совсем необязательно, что это произойдёт в начале лета. Аналитик полагает, что пока для рубля нет преград к укреплению до уровня 63,5, это может произойти уже в июне.

— Ситуация в российских финансах сейчас спокойная, бюджет в профиците, инфляция снижается, — отметил руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. — Единственное, что играет против рубля, это ожидание снижения ключевой ставки Банком России, которая сейчас составляет 7,75%. В июне мы ждём курс на уровне 63–64 рубля за доллар.

До конца июня и завершения саммита стран G-20 мы не увидим существенных изменений и новых трендов на внутреннем валютном рынке России, считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По его словам, рубль ближе к осени имеет шансы снова укрепиться до 60,06 за доллар, а возможно, и больше.