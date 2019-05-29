В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета

Самые дорогие пакетные туры продаются вовсе не в далёкие экзотические страны. Лайф выяснил, куда в этом году продали путёвки по заоблачным ценам.

По отношению к планированию летнего отпуска люди делятся на две категории. Одни хотят отдохнуть бюджетно и вообще без особых изысков, потратив на это всего несколько тысяч. Другие хотят шикануть в отпуске, не жалея на это нескольких миллионов. Разумеется, если они есть. Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки. Результат оказался неожиданным.

Вот, например, самый дорогой летний тур в этом году — на турецкий курорт Анталия. Компания из девяти россиян с ребёнком заплатила за эту поездку 6 450 000 рублей. Турпакет включает в себя авиаперелёт бизнес-классом, VIP-трансфер из аэропорта до пятизвёздочного отеля делюкс и обратно, а также проживание в двух номерах повышенной комфортности (категории suite) и питание по системе ultra all inclusive.

Поехать на 19 дней вчетвером на другой турецкий курорт — Бодрум — можно за 4 120 000 рублей. Авторы исследования отмечают, что за эту стоимость семья из двух взрослых и двух детей забронировала проживание в отеле категории "пять звёзд" и питание по системе ultra all inclusive.

Десять дней предстоит провести компании из четырёх взрослых и трёх детей на Сейшельских островах. Стоимость путешествия составила 5 620 000 рублей. Туда включены авиаперелёт, проживание в пятизвёздочном отеле, завтраки, индивидуальный трансфер класса люкс, а также услуги CIP Service, включая VIP-встречу и VIP-проводы в аэропорту.

Удивительно, но поездка на Мальдивы оказалась далеко не самой дорогой в списке. Турпакет на двоих, включающий авиаперелёт бизнес-классом и проживание в отеле уровня делюкс, обошёлся россиянам в 2 750 000 рублей.

Дорого провести восемь дней в Арабских Эмиратах можно за 1 830 000 руб., а 28 дней на Кипре — за 2 100 000 руб. Турпакет в Доминикану на две недели включает в себя авиаперелёт бизнес-классом, проживание в отеле категории "пять звёзд", питание по системе all inclusive и индивидуальный трансфер. Стоимость — 1 750 000 руб.

Самыми дешёвыми из дорогих туров оказались поездки в Испанию и Италию. Двухнедельное путешествие на Тенерифе обошлось семье из трёх человек в 1 680 000 руб. На остров Сардиния отправится семья из двух взрослых и трёх детей за 1 490 000 руб.