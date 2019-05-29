Мошенники атакуют. Как клиенты Сбербанка теряют деньги через СМС

Мошенники атакуют. Как клиенты Сбербанка теряют деньги через СМС

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

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Уже с июля клиенты Сбербанка смогут снимать наличные без карты. Достаточно будет ввести код из СМС. Клиенты опасаются новых атак мошенников на свои деньги. Многие уже пострадали от технических сбоев банкоматов и онлайн-банков и даже от СМС-аферистов. Лайф выяснил, почему могут приходить ошибочные СМС от банков, по каким схемам работают мошенники и можно ли вернуть потерянные деньги.

В минувшую пятницу Игорь подошёл к одному из банкоматов Сбербанка в Ростове-на-Дону, чтобы пополнить зарплатную карту. Надо отметить, дебетовую. Внёс деньги, и тут же пришло СМС: деньги внесены, но баланс карты ноль рублей.

Зашёл в личный кабинет, а там ещё интереснее: за мной числится долг 77 650 рублей. Долг по дебетовой карте! — негодует Игорь на сайте banki.ru. — Оказалось, что внесённые средства банк списал в погашение мнимого кредита, которого у меня нет. В итоге получил долг вместо зарплаты!

Игорь вспомнил, что накануне он через "Сбербанк Онлайн" пытался перевести деньги между своими картами. Получилось это только с четвёртого раза. Сбербанк трижды отклонял попытки, ссылаясь на неправильно введённый пароль, хотя мужчина вводил точные данные. В результате операция прошла, Игорь забыл об этом инциденте.

Впрочем, радоваться было рано. По телефону горячей линии клиенту пояснили, что, несмотря на отказы в переводе средств, банк все три раза деньги с него снял. Более того, дебетовая карта каким-то невероятным образом ушла в минус и у клиента образовался крупный долг.

<p>Фото © <a href="https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sms_commands" target="_blank">Сбербанк</a></p>

Впрочем, позже выяснилось, что произошёл технический сбой. СМС о долге клиент получил ошибочно, как ошибочно произошло и списание денег. Правда, чтобы решить проблему, Игорю пришлось потратить немало сил и времени. Теперь он рад уже тому, что отделался лёгким испугом.

Клиентке из Воронежской области повезло намного меньше, хотя деньги с её карты пропали в тот же день. На этот раз инцидент произошёл с кредиткой. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности "ХКФ-банка", и сообщил, что её данные стали доступны мошенникам. Затем позвонил якобы сотрудник службы безопасности Сбербанка и объяснил, что проводит верификацию данных клиента.

— Он сообщил мне данные моих карт, а именно номера на лицевой стороне и срок действия дебетовой и кредитной, и сказал, что перевод на "Киви-банк" заблокирован и деньги находятся на буферном счёте банка, а для отмены операции мне необходимо сообщить ему код из СМС, — жалуется пострадавшая на banki.ru. — Меня, конечно, насторожил данный вопрос, но если дебетовая карта у меня находится в сумке и я снимаю с неё наличные в банкоматах, то кредитная лежит дома, её номер узнать никто, кроме сотрудников Сбербанка, не мог точно. Код сообщила, и моментально у меня списали с кредитной карты 5000 рублей.

Клиентка тут же перезвонила в колл-центр и попросила заблокировать операцию, на что оператор сообщил, что не может, и соединил с другим сотрудником. Тот заблокировал ей все карты и создал заявку на оспаривание операции. Удастся ли ей вернуть свои деньги, пока не известно. Банк всё ещё рассматривает заявку.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Столкнуться с СМС-мошенниками в минувший понедельник довелось и Юрию из Москвы. Он один из немногих, кто смог вычислить мошенников и не попасться на их уловки.

— Мне позвонили на мобильный телефон, — делится опытом Юрий на banki.ru. — Обратились ко мне по имени и отчеству. Оператор представился сотрудником Сбербанка Катаевым Павлом Сергеевичем. Сообщил, что поступила заявка на голосовое подтверждение на перевод денежных средств со "Сбербанка Онлайн" на карту "Совкомбанка". Объяснил, что я 15 минут назад зашёл в "Сбербанк Онлайн" и сделал данный перевод, который требует подтверждения. Естественно, никаких переводов я не делал. Пока "сотрудник" представлялся, я посмотрел, что это за номер и отзывы.

Отзывы о номере оказались все одинаковые — не принадлежат Сбербанку, телефонное мошенничество. Беседа клиента с аферистом не состоялась. После уточнения, как связаться с оператором через горячую линию Сбербанка, трубку просто повесили. Разговаривать с любопытным клиентом стало уже неинтересно. По словам юристов, клиент поступил совершенно правильно и тем самым спас свои деньги от кражи. Стоило ему назвать код из СМС, как мошенники мгновенно опустошили бы его карту.

Думаю, как появится возможность снимать наличные по коду из СМС, злоупотребления по данной части вырастут, — говорит управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский. — Порекомендовать можно только одно: быть бдительным, не доверять телефонным звонкам и перепроверять их, самостоятельно обращаясь в банк.

Если человек стал жертвой такого мошенничества, нужно подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Затем можно будет заявить гражданский иск в рамках уголовного дела с требованием возврата денег, советует Владислав Варшавский. По его словам, не лишним будет обратиться с жалобой в Центральный банк, поскольку нельзя исключать, что информация о счетах и привязанных к ним телефонных номерах раскрывается сотрудниками банков.

— Сотрудники Сбербанка никогда не просят клиентов назвать конфиденциальные сведения (полный номер карты, PIN- и СVС-коды и так далее) и не требуют совершать активные операции с картами, — сообщили Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — Также банк не отправляет сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные данные и сообщения с формой для ввода ваших персональных данных. При любых сомнениях мы рекомендуем звонить в контактный центр Сбербанка на номер 900 (с мобильного телефона) или на номер, указанный на обратной стороне карты.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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