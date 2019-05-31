Дачный серпентарий. Как защитить участок от змей

В этом году жители нескольких регионов России жалуются на нашествие змей. Заметили рептилий на своих участках и столичные дачники. Лайф расскажет, как защитить свою территорию от незваных гостей.

Уже с апреля москвичи и жители Подмосковья вели активную борьбу против клещей. Но с приходом жары новый враг не заставил себя долго ждать. Змеи — именно их стали замечать на своих участках дачники. Встреча с ними представляет угрозу здоровью, особенно детей.

Как прогнать змей с участка?

Рептилий привлекают живая добыча и укрытия. Поэтому сначала придётся вытравливать грызунов и насекомых, а потом заняться уборкой территории. Необходимо убрать ветки и прочий мусор, избавиться от больших валунов, убрать гнилые брёвна или доски и заросли кустарника. Такой хлам создаёт идеальную среду обитания для змей.

Они не любят натуральную шерсть. Её можно разложить по периметру участка, у порога дачи и других построек и в любых других местах, куда может заползти змея. Периметр дачи, участки под сараем или домом, а в особенности под его порогом, можно полить или уложить ветошью, смоченной селитрой, гербицидом или другой химией. Но эта химия имеет резкий запах и при неправильном применении способна выжечь растительность и навредить жильцу токсичным запахом.

Можно заказать обработку специальным малотоксичным составом с отпугивающим запахом для змей, грызунов, ящериц в службе, проводящей дезинсекцию. Избавиться от них можно также с помощью генераторов вибраций или неприятных для животных ультразвуковых приборов.

Специалисты отмечают, что ёжики — отличные конкуренты змей. Их можно приманить на свой участок молоком или мясом в тёмное время суток. Ловчие кошки с бойцовским характером или собаки охотничьей породы тоже могут избавить территорию от змей.

Чего уж точно не стоит делать, так это убивать их. Перед смертью змеи издают аромат, напоминающий запах змеи при спаривании. В результате на участке, где вы убили змею, в самом скором времени появятся другие. Поэтому, если уж так произошло, труп рептилии нужно убрать как можно дальше от участка, а орудие убийства хорошенько вымыть.

Что делать, если змея всё-таки укусила?

Змея никогда первая не нападёт, но если вы попытались причинить ей вред — наступили на неё или нечаянно дотронулись, — она сделает молниеносный выпад и укусит. Порой сам момент укуса люди не замечают, только через мгновение видят, как от них уползает змея. Чаще укусы бывают в области рук или ног.

Если до пункта скорой помощи нет возможности добраться или это займёт длительное время, следует оказать первую помощь пострадавшему. Выдавите из раны кровь, вместе с ней, возможно, выйдет яд, который ещё не успел всосаться.

Чтобы яд не распространялся дальше по кровеносной системе, пострадавшему следует не совершать активных движений, а лучше всего лечь. Само место укуса обработать любым дезинфицирующим средством, кроме водки и спирта. А для замедления всасывания яда на рану положить холодный предмет.

А вообще, лучше сразу же обращаться к помощи медиков. Введение как можно раньше сыворотки против яда поможет избежать серьёзных осложнений, а выздоровление пройдёт быстрее.