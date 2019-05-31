Доллар или евро? В чём держать свободные деньги

На валютном рынке новые тренды. В Германии растёт безработица, что приводит к существенному ослаблению евро. При этом и на доллар давит множество факторов. Лайф выяснил, в каких валютах лучше держать сбережения и какой курс доллара и евро ждать летом.

За последний год выросло число россиян, которые предпочитают хранить деньги не только в рублях, но и в валюте. Так, по данным холдинга "Ромир", сбережения в долларах и евро есть у 24% наших соотечественников. Для сравнения, в прошлом году их насчитывалось всего 18%. При этом главный вопрос, который сейчас волнует обладателей валютных сбережений: что выбрать — доллар или евро, курс которого в этом году обновил двухлетний минимум?

— Снижение европейской валюты к доллару — достаточно долгосрочный тренд, который мы наблюдаем с начала января, — рассказал старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — За это время евро к доллару снижался с отметки 1,1570 до почти 1,1100, а это минимальное значение с середины мая 2017 года. Основная причина этого снижения — слабая экономика, которая вынуждает ЕЦБ продлевать сверхмягкую монетарную политику. Среди свежей макростатистики можно упомянуть данные по деловой активности еврозоны, вышедшие в прошлый четверг. Все они оказались хуже ожиданий экспертов.

По мнению Вадима Иосуба, тренд на снижение евро к доллару продолжится и летом. При этом аналитик считает, что не стоит все свои сбережения в иностранной валюте держать только в долларах. Дело в том, что и позиции доллара нестабильны, в любой момент тренд может измениться. При возможности валютную корзину стоит разбавить швейцарским франком. А вот от британского фунта, по его мнению, в связи с неопределённостью вокруг Брексита, лучше держаться в стороне.

Если не будет резкого падения цен на нефть и новых санкций, то доллар будет находиться в диапазоне 64–66 рублей, а евро — 71–73 рубля, считает Вадим Иосуб. Доходность рублёвых депозитов при нынешнем уровне процентных ставок выше, чем по валютным. По словам аналитика, в условиях такой неопределённости не надо пытаться выбрать какую-то одну самую выгодную валюту. Тем более надо навсегда забыть о "перекладывании" из валюты в валюту из-за потерь на разнице курсов. Он рекомендует один раз создать диверсифицированную корзину, например такую: 50% — рубль, 30% — доллар, 20% — евро, а далее её и придерживаться. Лишь в случае нарастания угрозы для рубля можно будет сокращать его долю в пользу иностранной валюты.

— Доллар в последнее время остаётся фаворитом среди валют, — считает ведущий аналитик ООО "Бизнес Инсайдер" Анар Исмаилов. — Его поддерживают в целом неплохие статистические данные по экономике США. Сейчас предпочтительнее хранить свои валютные сбережения в долларах. Большинство факторов говорит в его пользу. Во-первых, краткосрочно американская валюта имеет сейчас поддержку. Во-вторых, в случае форс-мажора, нового экономического кризиса, именно доллар, скорее всего, станет защитным активом. Если говорить о времени покупки, то сейчас подходящие уровни для этого.

Впрочем, для обычного владельца среднестатистического валютного счёта падение евро некритично. К тому же часть экспертов уже видят признаки замедления и возможного разворота растущего тренда американской валюты, пояснил заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Александр Егоров. Поэтому, по его мнению, самый безопасный способ сбережений — распределение в пропорции 50 на 50 долларов и евро. Можно сделать небольшой перекос в ту или иную сторону, если предстоят какие-либо валютные расходы в предстоящий временной период.

— Этим летом я бы рекомендовал вкладываться в доллар, так как в прошлом году курс доллара по отношению к рублю вырос, по разным оценкам, на 17–25%, в то время как курс евро — всего на 12–13%, — посоветовал директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — Как правило, вложения в доллар приносят больше дохода, обычно евро только следует динамике курса доллар/рубль. Но я бы добавил ещё в этот список японскую иену, курс которой по отношению к рублю вырос, по разным оценкам, на 28–19%. Это если рассматривать сбережения относительно рубля. Эта валюта имеет хорошие перспективы и не менее привлекательна, чем доллар.

Впрочем, есть серьёзные аргументы и в пользу евро. Существует несколько факторов, позволяющих прогнозировать рост евро к доллару до 1,20 — если не в этом, то в следующем году, считает эксперт Международного финансового центра" Гайдар Гасанов. Первое, что относится к некоторому позитиву, — запланированная на осень отставка главы Европейского центрального банка Марио Драги. В принципе это может дать толчок для спекулятивных операций на валютном рынке с ростом волатильности. Интрига будет заключаться в том, кто займёт его пост. При этом темпы роста ВВП в США могут снизиться до уровня ниже 2% к 2020 году. В то же время, по словам аналитика, еврозона продолжит оставаться в диапазоне 1,1–1,5% в течение следующих двух-трёх лет. На этом фоне макроэкономическое превосходство США должно снизиться.