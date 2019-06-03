Экстрим и беспечность. Скрытые риски туристической страховки

В поездке за границу многие покупают страховку. Однако действовать она будет не во всех чрезвычайных ситуациях. На что обращать внимание при покупке страховки? Какие ситуации становятся нестраховым случаем и что делать, если страховая не хочет платить?

Никогда нельзя быть уверенным в том, что в поездке за границу с вами точно ничего не случится. Перемену климата, качество продуктов и несчастные случаи никто не отменял, поэтому без страховки тут сложно обойтись.

Наличие медицинской страховки означает, что страховая компания должна будет возместить вам сумму, потраченную на лечение. Если, конечно, наступит страховой случай. Правда нужно знать, в каких ситуациях вам вернут потраченные деньги, а в каких не стоит даже на это рассчитывать.

На что обращать внимание при покупке страховки?

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин советует уделить внимание условиям полиса страхования, а также страховой сумме покрытия, которая составляет 30–50 тысяч евро для стран ЕС.

— Часто страховку бесплатно предлагает банк, в котором обслуживается клиент. Только далеко не все об этом знают. Если такая страховка предлагается в пакете с премиальной картой банка, надо внимательно её изучить. Возможно, это будет базовая страховка с минимальными опциями, и лучше оформить полноценный страховой полис в страховой компании с расширенным покрытием, — рассказывает эксперт.

Важно отметить, что для занятий экстремальными видами спорта в поездке нужна расширенная страховка. Поэтому при оформлении полиса важно прописать этот момент. Необходимо внимательно изучить и зону покрытия страховки, перечень стран, на которые распространяется действие полиса. И это касается не только экзотических мест, но и таких направлений, где можно оказаться, к примеру, на территории непризнанной республики.

Какие случаи страхуются, а какие — нет

— В страховке значатся суммы покрытия порядка 20–40 тысяч долларов в зависимости от страны пребывания. На практике лишь суммы порядка 500 долларов быстро зачисляются на счёт медицинского центра, оказывающего в зарубежной стране помощь российскому туристу, — рассказал Лайфу эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Он пояснил, что на эту сумму в большинстве стран могут быть оказаны первичный приём, осмотр и выписка рецептов, остановка крови и наложение швов на рану, инъекция инсулина или успокоительного. На большее рассчитывать не стоит. Ко всему прочему, могут возникнуть трудности, если турист не владеет или плохо владеет иностранным языком. Услуги переводчика такая страховка не оплачивает.

Александр Бахтин добавил, что страховые компании всегда отказывают в выплате, если во время происшествия турист находился в состоянии алкогольного опьянения. Несоответствие условий страхования и страхового случая также может стать причиной отказа.

Что делать, если страховая так и не вернула вам деньги?

В случае если страховая компания не выполнила свои обязательства по договору, необходимо зафиксировать убытки, которые понёс турист (за свой счёт получил медуслуги, переезд, расходы на лечение), рассказывает юрист Геннадий Локтев. После этого следует написать требования о возмещении убытков и исполнении обязательств по договору. Но, если страховая компания игнорирует обращения, пострадавшему придётся добиваться возмещения ущерба через суд.