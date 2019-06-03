"Чёрные плательщики". Чем опасно досрочное погашение автокредита

Лайф выяснил, когда невыгодно гасить автокредит досрочно и чем это может грозить заёмщику.

В апреле россияне получили 90,2 тысячи автокредитов. Это абсолютный рекорд с 2014 года, следует из отчёта Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом многие заёмщики планируют погасить кредит раньше срока.

Банки не приветствуют не только просрочки по кредитам, но и досрочные выплаты. В этом случае они теряют часть прибыли в виде процентов. Как отметил заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин, если клиент будет регулярно брать займы и гасить их досрочно, то испортит себе кредитную историю. В определённый момент банк просто откажет ему в очередном займе. Клиент окажется в "сером" списке.

За счёт того, что сейчас резко снизились ставки по автокредитам, многим покупателям стало выгоднее брать заём даже в том случае, если у них есть полная сумма для покупки машины. На это обращает внимание инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Светлана Кордо.

Сейчас на рынке есть предложения автокредитов по ставкам от 3,5% годовых, тогда как собственные средства можно разместить на депозите в банке под 7%. Так, например, у ВТБ можно найти автокредит за 3,2%, у "Русфинансбанка" и "Юникредит Банка" — за 3,9%. Таким образом, по словам Светланы Кордо, досрочно гасить автокредит может быть банально невыгодно. Лучше положить эти деньги на депозит.

В целом досрочное погашение выгодней всего в первой половине срока кредита. Это особенность аннуитетных платежей. Основные проценты заёмщик выплачивает на раннем сроке. Досрочный взнос лучше делать как можно раньше и большой суммой, которая превышает ежемесячный платёж. Иначе вы попросту ничего не экономите, поясняет директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

— Возьмём средний кредит в 620 тысяч рублей, ставку в 11,5% и средний срок в 44 месяца — и получим переплату в 142,5 тысячи рублей, — подсчитывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Если же ваше финансовое положение не позволяет вносить ощутимые суммы в виде досрочного погашения, то экономить ради лишних 10–20 тысяч рублей взноса явно не стоит. Итоговая переплата снизится незначительно.