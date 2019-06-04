Афера онлайн. Как обманывают в интернет-магазинах

За прошлый год объём российского рынка онлайн-продаж вырос почти на 60%. Это статистика Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Лайф выяснил, что с ростом популярности онлайн-продаж растёт и число обманутых покупателей. Как не потерять деньги на интернет-покупках и не стать жертвой мошенников?

Как выбрать онлайн-магазин

Главный залог безопасности покупателя в Интернете — это правильный выбор магазина. Он должен иметь оценки пользователей и отзывы. Площадки с долгой историей вызывают больше доверия у покупателей. Да, из-за этого цены в них могут быть несколько выше. Зато покупатели получают качественный товар в срок. Именно погоня за дешевизной чаще всего приводит пользователей на сайты мошенников. В результате в попытке купить товар значительно дешевле среднерыночной цены они просто теряют деньги.

— Мошенники пользуются жадностью и невнимательностью людей, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Возьмём, к примеру, рекламу в тизерных сетях на различных развлекательных сайтах или вылезшую в топ запросов в поисковиках ссылку на "купить технику за полцены". Многие люди чувствуют подвох, но в большинстве случаев это их не останавливает. В основном подобные сайты специализируются на электронике, так как спрос на неё большой, стоимость высокая, а значит, можно предложить ощутимую скидку.

На что обращать внимание при покупке

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обратить внимание на условия покупки. Должны насторожить сайты, на которых нет опции самовывоза и оплаты при доставке, а фантастическая скидка сильно ограничена по времени. Допустим, действует "только сегодня".

— Помните, что скидки на товары (даже в "чёрную пятницу") обычно не превышают 20%, — добавил Геннадий Николаев. — Так что если вы видите более выгодные предложения на популярную технику, а не на залежалый товар, то лучше обойти этот сайт стороной.

Очень часто товар, заказанный через Интернет, приходит с задержками и повреждениями, а конечная цена оказывается выше, чем было заявлено в рекламном предложении. Аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков советует проверять условия по цене (как товара, так и доставки) через сравнительные сайты.

Как безопасно оплатить онлайн-покупку

Желательно завести специальную карту для оплаты товаров в Интернете и обязательно подключить СМС-информирование, рекомендует Кирилл Стариков.

— Также неплохим способом защитить себя от обмана является использование системы PayPal, — добавил эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Она даёт возможность обезопасить онлайн-платежи.

Как вернуть пропавшие деньги

— Перед тем как перечислить деньги на расчётный счёт компании или индивидуального предпринимателя, нужно проверить, существует ли эта компания вообще, — посоветовала адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич. — Перевод по номеру телефона вообще лучше не делать. Его сложно отследить, а тем более доказать факт мошенничества.

Особенно аккуратно нужно относиться к покупкам в зарубежных онлайн-магазинах. Татьяна Пашкевич напомнила, что в судах дела рассматривают по месту нахождения ответчика. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше ещё перед покупкой узнать, куда при необходимости предъявлять претензии.

Также надо сохранять все доказательства оплаты покупки, чтобы было чем подтвердить характеристики ожидаемого товара и факт оплаты. С этими документами можно будет идти в суд.