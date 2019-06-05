Топливо пошло на рекорд. Почему бензин стал дорожать быстрее

Пока цены на нефть обновляют минимумы, бензин на российских АЗС стал обновлять максимумы по темпам роста. На заправках в ряде городов топливо подорожало больше чем на рубль, и с июня ценники переписывают всё чаще и чаще. Лайф выяснил, с чем это связано и грозит ли нам топливный коллапс.

Почему бензин стал резко дорожать в июне

В ряде регионов бензин стал дорожать пугающими темпами. На Камчатке цены повысились третий раз с 1 мая. Только с начала июня топливо на многих АЗС подорожало на 25 копеек. Аналогичная ситуация в Омске. В Пензе ростом цен на заправках двух крупных сетей заинтересовалось местное УФАС. При этом, по данным Росстата, в конце мая за неделю бензин подорожал в среднем на 0,2%, то есть на восемь копеек. Топливо продавалось в среднем за 44,09 рубля.

— Рост цен более высокими темпами в начале лета — достаточно типичная история, — отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Это связано, во-первых, с плановым ремонтом НПЗ, во-вторых, возрастает спрос на топливо в летний автомобильный сезон. Поэтому не исключено, что в июне цены продолжат рост, но далее стабилизируются.

Почему бензин дорожает при дешевеющей нефти

По мнению Ивана Капустянского, в пользу замедления темпов роста цен на бензин говорит снижение цен на нефть с конца апреля. Она подешевела почти на 20%. Снижение цен на нефть может дать небольшое ослабление роста цен на бензин, отмечает аналитик. Даже учитывая структуру себестоимости производства бензина, в которой чёрное золото уже давно не играет ключевую роль.

Цены на бензин сейчас реагируют не на мировую стоимость нефти, а на эффект сжатой пружины. Пять месяцев ценники на АЗС почти не двигались за счёт договорённостей между властями и нефтяниками, объясняет старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Однако это не могло продолжаться бесконечно, и сейчас розничная стоимость литра топлива будет постепенно выравниваться.

— Мировые цены на нефть с апреля месяца снижаются, но ведь экспортные цены не могут так же быстро снизиться, — рассказывает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Компании заключили фьючерсные контракты на физические поставки нефти по прошлым ценам. И, как правило, такие контракты носят долгосрочный характер. Если цены на нефть в мире продолжат падение, то эффект от этого можно будет увидеть к концу текущего года. Опять же, при условии продолжения снижения стоимости нефти, что априори не произойдёт.

Каких цен на бензин ждать летом

Многие аналитики считают, что отечественные нефтяные компании и правительство не могут договориться о регулировании цен таким образом, чтобы учесть все интересы нефтяников. Это значит, что корпорации будут пытаться вернуть упущенную прибыль, а следовательно, ускоренными темпами увеличивать стоимость бензина в рознице.

— По году цена на топливо в России обычно поднимается в пределах 8–10%, а в этом году оно дорожало только на величину НДС в январе, — объясняет Анна Бодрова. — Значит, новый виток роста ещё впереди. Сегодня в каждом регионе России цена на бензин отличается. Прибавьте как минимум 8% к тем ценникам, что вы видите на каждой АЗС в вашем городе, — получите цену на топливо к концу года.

Цены на топливо в нашей стране стремятся к среднеевропейским, считает Гайдар Гасанов. По его мнению, следует ожидать дальнейшего роста в районе 80–85 рублей за литр бензина.

— Пока ещё правительство старается удержать рост цен, — говорит директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. — Но, возможно, не за горами тот день, когда будет принято решение под предлогом сезонности или убыточной маржинальности розничной торговли увеличить розничные цены на горючее. Тогда мы увидим цену за литр АИ-92.