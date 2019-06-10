Аутсайдеры вторички. Какие машины больше всего теряют в цене

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Фото © Wikipedia

Как быстро и выгодно продать машину? Лайф выяснил, что обычно пользуется спросом на вторичном рынке.

Какие автомобили больше и меньше всего теряют в цене

Дорогие автомобили придают статуса и уверенности в себе, но в тяжёлые времена они вряд ли смогут помочь автовладельцу. Спустя три года после покупки они дешевеют примерно на треть, рассказал руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "Автоспеццентр" Константин Авакян.

По словам владельца автомобильного агентства "АвтоВсё" Алексея Кулькова, тяжело будет продать дорогие и экзотические на нашем рынке Hummer, Bentley и Alfa Romeo. Премиальный новый Mercedes S-класса, за который люди готовы отдать от пяти до одиннадцати миллионов, за воротами автосалона сразу теряет в цене 20%.

Традиционно трудно продать "нишевые" автомобили: двухместные купе, дорогие кабриолеты с матерчатым верхом, спорткары.

<p>Фото © <a href="https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2007_Hummer_H3_--_NHTSA.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

С бюджетными марками дела обстоят гораздо проще. Базовые комплектации, по мнению Константина Авакяна, всегда остаются актуальными для покупателя. Самыми популярными моделями традиционно являются братья KIA Rio и Hyundai Solaris, которые за три года теряют всего 12% цены, Renault Sandero и Volkswagen Polo дешевеют максимум на 20%.

И среди середняков есть свои выгодные варианты.

Если купить бэушный Volkswagen Passat за 500 тысяч, через год его можно продать примерно за эту же сумму. Сюда же подойдёт и Ford, который собирают у нас в Санкт-Петербурге. Бэушную Toyota за 1,4 млн или новую за 1,9 млн можно продать через два года с потерей всего лишь 5–10%, — отметил Алексей Кульков.

На что обращать внимание при выборе машины, чтобы потом удачно продать

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014_Mazda_6_GT_-_Soul_Red_(16452634132).jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Целесообразно покупать те автомобили, которые не падают в цене, рекомендует владелец агентства "Автовсё". Выгодным вариантом, по его мнению, может быть, например, Mazda-6 за 500 тысяч рублей. Через год-два её можно продать за ту же сумму или чуть меньше. Также сохранить деньги помогут отечественные автомобили, корейские, немецкие.

Таким образом, при покупке нового автомобиля лучше выбирать самые простые, базовые модели, которые наиболее популярны на вторичном рынке. Например, KIA Rio и Hyundai Solaris, пояснил Константин Авакян.

Автоэксперты советуют ещё обращать внимание на цвет автомобиля. Лучше всего покупать машину стандартного цвета.

Самый популярный цвет в России — чёрный, на него приходится 27% всех проданных авто в стране. Универсальны также белый и серебряный, рассказал Константин Авакян.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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