Аутсайдеры вторички. Какие машины больше всего теряют в цене

Как быстро и выгодно продать машину? Лайф выяснил, что обычно пользуется спросом на вторичном рынке.

Какие автомобили больше и меньше всего теряют в цене

Дорогие автомобили придают статуса и уверенности в себе, но в тяжёлые времена они вряд ли смогут помочь автовладельцу. Спустя три года после покупки они дешевеют примерно на треть, рассказал руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "Автоспеццентр" Константин Авакян.

По словам владельца автомобильного агентства "АвтоВсё" Алексея Кулькова, тяжело будет продать дорогие и экзотические на нашем рынке Hummer, Bentley и Alfa Romeo. Премиальный новый Mercedes S-класса, за который люди готовы отдать от пяти до одиннадцати миллионов, за воротами автосалона сразу теряет в цене 20%.

Традиционно трудно продать "нишевые" автомобили: двухместные купе, дорогие кабриолеты с матерчатым верхом, спорткары.

С бюджетными марками дела обстоят гораздо проще. Базовые комплектации, по мнению Константина Авакяна, всегда остаются актуальными для покупателя. Самыми популярными моделями традиционно являются братья KIA Rio и Hyundai Solaris, которые за три года теряют всего 12% цены, Renault Sandero и Volkswagen Polo дешевеют максимум на 20%.

И среди середняков есть свои выгодные варианты.

— Если купить бэушный Volkswagen Passat за 500 тысяч, через год его можно продать примерно за эту же сумму. Сюда же подойдёт и Ford, который собирают у нас в Санкт-Петербурге. Бэушную Toyota за 1,4 млн или новую за 1,9 млн можно продать через два года с потерей всего лишь 5–10%, — отметил Алексей Кульков.

На что обращать внимание при выборе машины, чтобы потом удачно продать

Целесообразно покупать те автомобили, которые не падают в цене, рекомендует владелец агентства "Автовсё". Выгодным вариантом, по его мнению, может быть, например, Mazda-6 за 500 тысяч рублей. Через год-два её можно продать за ту же сумму или чуть меньше. Также сохранить деньги помогут отечественные автомобили, корейские, немецкие.

— Таким образом, при покупке нового автомобиля лучше выбирать самые простые, базовые модели, которые наиболее популярны на вторичном рынке. Например, KIA Rio и Hyundai Solaris, — пояснил Константин Авакян.

Автоэксперты советуют ещё обращать внимание на цвет автомобиля. Лучше всего покупать машину стандартного цвета.

— Самый популярный цвет в России — чёрный, на него приходится 27% всех проданных авто в стране. Универсальны также белый и серебряный, — рассказал Константин Авакян.