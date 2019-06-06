Кредитное рабство. Чем опасна долгая ипотека

Россияне всё чаще берут ипотеку на долгий срок. Лайф выяснил, какие подводные камни скрывают в себе длинные кредиты.

С одной стороны, у этой тенденции есть свои плюсы. Как отметил начальник отдела инвестиций "БКС брокер" Нарек Авакян, это позволяет сократить ежемесячный платёж. По его словам, сейчас большинство ипотечников отдают в счёт оплаты кредита 35–40% всех своих доходов. Это очень много. Больше срок выплаты — меньше ежемесячная нагрузка. С другой стороны, возрастает риск потерять и деньги, и квартиру.

Одна квартира по цене трёх

Первая и главная опасность долгосрочной ипотеки — это существенная переплата. При ставке в 11% годовых за 25 лет переплата составит почти 200%, говорит главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. То есть получается, что россиянин купит одну квартиру, а ещё две такие же отдаст банку в виде процентов.

— Именно поэтому в российских реалиях выгоднее брать краткосрочную ипотеку сроком до пяти лет, — пояснил Антон Быков. — В этом случае переплатить придётся "всего" 30%. Впрочем, для большинства заёмщиков такая ипотека недоступна, так как у них слишком мало сбережений. Поэтому и растёт спрос на долгосрочные кредиты.

Когда можно остаться без квартиры

Ипотечные квартиры всегда страхуют. Многие заёмщики думают, что страховка покрывает практически все их риски. На самом деле это не всегда так. Главный риск длительной ипотеки — это преждевременная смерть заёмщика. Конечно, жизнь его страхуется. Тем не менее может произойти нестраховой случай. Допустим, если человек покончил жизнь самоубийством или погиб в ДТП, когда сел за руль, не имея прав соответствующей категории.

Могут отказать в выплате и в том случае, если заёмщик, оформляя страховку, скрыл какие-либо болезни и предоставил ложные сведения о состоянии здоровья. Одним словом, исключений немало. Если страховая не выплатит долг по ипотеке, то его унаследуют родственники погибшего, и если не смогут оплатить кредит, то потеряют квартиру.

— Бывает, что умирает основной заёмщик, а есть созаёмщики, тогда на них перекладываются обязанности по выплате ипотеки, — пояснил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Если они не будут гасить долг, то тоже потеряют квартиру.

Опасность для кредитной истории

Банки одинаково не любят и просроченные платежи, и досрочное погашение кредита, ведь в этом случае они недополучают свои проценты. Многие заёмщики изначально планируют взять кредит "с запасом", чтобы погасить намного быстрее. Если выплатить ипотеку значительно раньше срока, то есть риск попасть в "серый список" банков и испортить себе кредитную историю.

— Риски просрочек при долгосрочной ипотеке тоже возрастают, — рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. — Никто не знает, как сложится экономическая ситуация в отдалённом будущем. Это в конечном счёте может отражаться и на цене самой ипотеки. При ухудшении экономической ситуации растут риски потери работы, а следовательно, и просрочки. Такие риски банк также будет закладывать и, соответственно, повышать цену самой ипотеки.

Можно застраховаться от потери работы, но и тут не всегда удастся получить страховку. К примеру, причиной потери заработка может стать инвалидность. Только вот в большинстве договоров страховым случаем является только первая и вторая группы инвалидности, отметила руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Чтобы получить эту группу, требуется время, а пока человек ходит по врачам, может образоваться просрочка, что тоже негативно скажется на кредитной истории.