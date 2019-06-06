Кредитное рабство. Чем опасна долгая ипотека

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Кредитное рабство. Чем опасна долгая ипотека

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Фото © Семён Лиходеев / ТАСС

Россияне всё чаще берут ипотеку на долгий срок. Лайф выяснил, какие подводные камни скрывают в себе длинные кредиты.

С одной стороны, у этой тенденции есть свои плюсы. Как отметил начальник отдела инвестиций "БКС брокер" Нарек Авакян, это позволяет сократить ежемесячный платёж. По его словам, сейчас большинство ипотечников отдают в счёт оплаты кредита 35–40% всех своих доходов. Это очень много. Больше срок выплаты — меньше ежемесячная нагрузка. С другой стороны, возрастает риск потерять и деньги, и квартиру.

Одна квартира по цене трёх

Первая и главная опасность долгосрочной ипотеки — это существенная переплата. При ставке в 11% годовых за 25 лет переплата составит почти 200%, говорит главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. То есть получается, что россиянин купит одну квартиру, а ещё две такие же отдаст банку в виде процентов.

— Именно поэтому в российских реалиях выгоднее брать краткосрочную ипотеку сроком до пяти лет, — пояснил Антон Быков. — В этом случае переплатить придётся "всего" 30%. Впрочем, для большинства заёмщиков такая ипотека недоступна, так как у них слишком мало сбережений. Поэтому и растёт спрос на долгосрочные кредиты.

Когда можно остаться без квартиры

<p>Фото © Светлана Холявчук / Интерпресс/ТАСС</p>

Ипотечные квартиры всегда страхуют. Многие заёмщики думают, что страховка покрывает практически все их риски. На самом деле это не всегда так. Главный риск длительной ипотеки — это преждевременная смерть заёмщика. Конечно, жизнь его страхуется. Тем не менее может произойти нестраховой случай. Допустим, если человек покончил жизнь самоубийством или погиб в ДТП, когда сел за руль, не имея прав соответствующей категории.

Могут отказать в выплате и в том случае, если заёмщик, оформляя страховку, скрыл какие-либо болезни и предоставил ложные сведения о состоянии здоровья. Одним словом, исключений немало. Если страховая не выплатит долг по ипотеке, то его унаследуют родственники погибшего, и если не смогут оплатить кредит, то потеряют квартиру.

— Бывает, что умирает основной заёмщик, а есть созаёмщики, тогда на них перекладываются обязанности по выплате ипотеки, — пояснил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Если они не будут гасить долг, то тоже потеряют квартиру.

Опасность для кредитной истории

<p>Фото © Светлана Холявчук / Интерпресс/ТАСС</p>

Банки одинаково не любят и просроченные платежи, и досрочное погашение кредита, ведь в этом случае они недополучают свои проценты. Многие заёмщики изначально планируют взять кредит "с запасом", чтобы погасить намного быстрее. Если выплатить ипотеку значительно раньше срока, то есть риск попасть в "серый список" банков и испортить себе кредитную историю.

— Риски просрочек при долгосрочной ипотеке тоже возрастают, — рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. — Никто не знает, как сложится экономическая ситуация в отдалённом будущем. Это в конечном счёте может отражаться и на цене самой ипотеки. При ухудшении экономической ситуации растут риски потери работы, а следовательно, и просрочки. Такие риски банк также будет закладывать и, соответственно, повышать цену самой ипотеки.

Можно застраховаться от потери работы, но и тут не всегда удастся получить страховку. К примеру, причиной потери заработка может стать инвалидность. Только вот в большинстве договоров страховым случаем является только первая и вторая группы инвалидности, отметила руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Чтобы получить эту группу, требуется время, а пока человек ходит по врачам, может образоваться просрочка, что тоже негативно скажется на кредитной истории.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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