Надежды ПМЭФ: Когда россиянам ждать дешёвых кредитов

В Центробанке готовы рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, а глава Минэкономразвития опасается темпов роста потребкредитования. Что в этой ситуации ждать потребителям: снижения ставок по банковским кредитам или их роста?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности рассмотреть в ближайшее время вопрос о снижении ключевой ставки. Об этом она сообщила на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,75% годовых, хотя нейтральную ставку ведомство оценивает на уровне 6–7%. Кроме того, она высказала свою позицию относительно закредитованности россиян, подчеркнув, что граждане вынуждены брать займы не от хорошей жизни.

— Это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, — отметила Набиуллина.

На полях ПМЭФ о ситуации с потребительским кредитованием высказался и министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

— Уже в 2021 году мы можем рецессию получить, — отметил он.

Очная дискуссия главы ЦБ и министра завершилась высказыванием Набиуллиной. "Пузыря" на рынке потребительского кредитования России нет, но надо смотреть вперёд, чтобы не создавать условий для его появления", — заявила она.

По данным ЦБ, за январь-февраль 2019 года сегмент потребительского кредитования банками вырос на 2,2% в годовом исчислении. Семьи, имеющие задолженность перед банками, в среднем тратят 44% своего совокупного дохода на обслуживание и погашение долгов. При этом две трети населения не имеют сбережений.

По мнению экспертов, опасения министра вполне оправданны.

— При такой ситуации с необеспеченной задолженностью может возникнуть кризис неплатежей банкам, а это повлечёт за собой массовые банкротства банков и подорвёт устойчивость всей российской банковской системы, — пояснила Лайфу заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

В то же время, по мнению президента СРО "НАПКА" Эльмана Мехтиева, ЦБ в последние несколько лет ведёт политику сдерживания роста кредитования физических лиц.

— Цель — не допустить повторной ситуации, когда просроченная задолженность по темпам роста била все рекорды, а кредитный портфель начал показывать отрицательную динамику. Для поддержания стабильности ситуации на рынке регулятор принимает меры, которые сейчас могут показаться избыточными и излишними, но в случае негативного развития именно они позволят сохранить баланс и не допустят повторения кризисной ситуации в финансовом секторе, — считает он.

Аналитики уверены, что в ближайшее время регулятор продолжит политику снижения ставки, которая влияет на стоимость кредитов для населения. Для этого есть все предпосылки.

— Мы ожидаем, что в текущем году ставки по потребительским кредитам, ипотеке и иным видам кредитов для физлиц как минимум не будут расти. Точку возврата к мягкой монетарной политике определяют не министерства, а Банк России. Скорее всего, это произойдёт не ранее второго полугодия 2019 года, — заявила Наталья Мильчакова.

Для снижения ставок сложились сейчас все условия, считает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. Более низкая процентная ставка, по его мнению, поможет гражданам, чьи доходы не растут уже несколько лет, поддержать расходы за счёт кредитования.

— Также этот процесс может растянуться на долгое время, если регулятор понизит ставку не единожды, а многократно. Тогда этот ход продлит кредитный цикл, позволит гражданам перекредитовываться. Однако впоследствии, если доходы населения не начнут расти, такая стратегия может перерасти в банковский кризис, — пояснил эксперт.