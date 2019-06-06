Энергетические трофеи ПМЭФ-2019. Какие темы поднимут на форуме?

Аналитик Александр Фролов — о значении энергетических тем и решении вопросов отрасли на площадке Петербургского экономического форума.

Площадка Петербургского международного экономического форума стала основной для обсуждения важных вопросов энергетической отрасли, которая для российской экономики является базовой.

Непростое состояние мировой энергетики связано, с одной стороны, с перепадами цен на энергоносители и определёнными рисками инвестирования, а с другой — с технологическим переходом. От последнего зависит во многом возможный скачок в развитии всей отрасли, потому что, не считая внедрения компьютерных технологий и искусственного интеллекта, добыча энергоносителей становится крайне сложной, это требует поиска новых наукоёмких решений, которые могли бы позволить сэкономить, повысить эффективность производства, переработки и распределения энергоносителей.

Наша нефтегазодобыча развивается в направлении северных регионов страны. Всё большее значение приобретают месторождения, которые удалены от населённых пунктов и располагаются в условиях Заполярья — у полуострова Ямал, на арктическом шельфе, на котором у нас уже есть одно действующее месторождение Приразломное.

В районе полуострова Ямал открыто Новопортовское месторождение, там же ведётся геологоразведка. Она идёт в несколько пассивном режиме, но решением этого вопроса может стать развитие судостроения. В России растёт необходимость в производстве судов ледового класса.

Увеличивается роль Северного морского пути, расширяется ледокольный флот нефтегазовых компаний. Также нам необходимы новые суда, которые позволят расширить поставки энергоносителей в суровых условиях Заполярья, и суда, которые непосредственно перевозят энергоносители.

У нашей страны есть определённая специфика, связанная с её географическим положением, сейчас происходит постепенный разворот на Восток. Например, строительство газопровода "Сила Сибири" находится в завершающей стадии, Россия является лидером по поставкам нефти в Китай. Соответственно, в рамках форума обсуждается множество вопросов, подписываются контракты или меморандумы, связанные с этими факторами. И мы видим, как обсуждаются вопросы интеграции экономического пространства, Евразийского экономического союза и Китая.

В рамках форума планируется подписать контракты на бункеровку сжиженным природным газом. Эта отрасль активно развивается последние пять-шесть лет в регионе Балтики. Сжиженный природный газ стал признанным судовым топливом и завоёвывает всё больший сегмент этого рынка. Наши энергетические компании сейчас только вовлекаются в этот процесс, часть из них уже находится в достаточно высокой степени готовности.

Это важно, так как создаёт почву для развития рынка сбыта сжиженного природного газа, производимого в России. Увеличиваются потребности в самих производствах СПГ. Всё вместе создаёт возможность для того, чтобы обеспечить российские предприятия заказами. Подписываемые сейчас контракты в будущем обернутся развитием отдельных секторов, которые у нас были утрачены после распада СССР.

Основные контракты будут подписываться в ближайший день или два. Они коснутся поставок высокомаржинальных продуктов нефтепереработки — промышленных масел и модифицированных битумов — в ряд регионов. Уже объявляются контракты на создание совместных предприятий для разработки отдельных месторождений в сложных условиях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Подписываются соглашения между энергетическими компаниями и предприятиями, участвующими в разработке искусственного интеллекта, а также всего, что касается индустрии будущего 4.0.

Было бы логично подписать если не обязывающие документы, то некие соглашения с китайскими компаниями, которые будут как участвовать в ряде проектов на территории РФ, так и закупать российские энергоносители и продукты нефтегазопереработки: масла, гелий, битум.

Скорее всего, в кулуарах форума будут обсуждаться и болезненные вопросы ОПЕК+. Есть ряд тем, которые требуют пересмотра: например, страны, участвующие в сделке, находятся не в равном положении, часть из них испытывает давление со стороны внешних игроков (например, Венесуэла). Необходимо этот вопрос урегулировать, в том числе и с остальными игроками.

Перед нами широкая картина, отражающая трансформацию нашей энергетической отрасли, диверсификацию энергетических потоков, то есть расширение поставок на Восток, при этом сохранение глубокого партнёрства с нашими европейскими покупателями. Европейские компании крайне заинтересованы в расширении этого партнёрства, у них есть сложности, так как они встречают противодействие со стороны европейских политиков. Но нужно учитывать, что многим из таких политиков недолго осталось до выборов.

Этот форум — хорошая площадка для обмена опытом в плане внедрения новых технологий. У нас есть нефтяные компании, которые уже глубоко интегрировали цифровые технологии, и они позволяют им буквально находить чуть ли не "цифровую нефть". Ведь искусственный интеллект позволяет лучше анализировать месторождения и находить залежи, которые традиционными методами, возможно, не были бы найдены. Таким образом, повышается эффективность этой работы.

Форум — это ещё и обмен опытом как между представителями отрасли, так и между представителями регионов. Отрасль может показать регионам, что она может им предложить, а регионы — объяснить, в чём они заинтересованы больше всего.