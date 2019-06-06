Энергетические трофеи ПМЭФ-2019. Какие темы поднимут на форуме?
Фото © Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС
Площадка Петербургского международного экономического форума стала основной для обсуждения важных вопросов энергетической отрасли, которая для российской экономики является базовой.
Непростое состояние мировой энергетики связано, с одной стороны, с перепадами цен на энергоносители и определёнными рисками инвестирования, а с другой — с технологическим переходом. От последнего зависит во многом возможный скачок в развитии всей отрасли, потому что, не считая внедрения компьютерных технологий и искусственного интеллекта, добыча энергоносителей становится крайне сложной, это требует поиска новых наукоёмких решений, которые могли бы позволить сэкономить, повысить эффективность производства, переработки и распределения энергоносителей.
Наша нефтегазодобыча развивается в направлении северных регионов страны. Всё большее значение приобретают месторождения, которые удалены от населённых пунктов и располагаются в условиях Заполярья — у полуострова Ямал, на арктическом шельфе, на котором у нас уже есть одно действующее месторождение Приразломное.
В районе полуострова Ямал открыто Новопортовское месторождение, там же ведётся геологоразведка. Она идёт в несколько пассивном режиме, но решением этого вопроса может стать развитие судостроения. В России растёт необходимость в производстве судов ледового класса.
Увеличивается роль Северного морского пути, расширяется ледокольный флот нефтегазовых компаний. Также нам необходимы новые суда, которые позволят расширить поставки энергоносителей в суровых условиях Заполярья, и суда, которые непосредственно перевозят энергоносители.
У нашей страны есть определённая специфика, связанная с её географическим положением, сейчас происходит постепенный разворот на Восток. Например, строительство газопровода "Сила Сибири" находится в завершающей стадии, Россия является лидером по поставкам нефти в Китай. Соответственно, в рамках форума обсуждается множество вопросов, подписываются контракты или меморандумы, связанные с этими факторами. И мы видим, как обсуждаются вопросы интеграции экономического пространства, Евразийского экономического союза и Китая.
В рамках форума планируется подписать контракты на бункеровку сжиженным природным газом. Эта отрасль активно развивается последние пять-шесть лет в регионе Балтики. Сжиженный природный газ стал признанным судовым топливом и завоёвывает всё больший сегмент этого рынка. Наши энергетические компании сейчас только вовлекаются в этот процесс, часть из них уже находится в достаточно высокой степени готовности.
Это важно, так как создаёт почву для развития рынка сбыта сжиженного природного газа, производимого в России. Увеличиваются потребности в самих производствах СПГ. Всё вместе создаёт возможность для того, чтобы обеспечить российские предприятия заказами. Подписываемые сейчас контракты в будущем обернутся развитием отдельных секторов, которые у нас были утрачены после распада СССР.
Основные контракты будут подписываться в ближайший день или два. Они коснутся поставок высокомаржинальных продуктов нефтепереработки — промышленных масел и модифицированных битумов — в ряд регионов. Уже объявляются контракты на создание совместных предприятий для разработки отдельных месторождений в сложных условиях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Подписываются соглашения между энергетическими компаниями и предприятиями, участвующими в разработке искусственного интеллекта, а также всего, что касается индустрии будущего 4.0.
Было бы логично подписать если не обязывающие документы, то некие соглашения с китайскими компаниями, которые будут как участвовать в ряде проектов на территории РФ, так и закупать российские энергоносители и продукты нефтегазопереработки: масла, гелий, битум.
Скорее всего, в кулуарах форума будут обсуждаться и болезненные вопросы ОПЕК+. Есть ряд тем, которые требуют пересмотра: например, страны, участвующие в сделке, находятся не в равном положении, часть из них испытывает давление со стороны внешних игроков (например, Венесуэла). Необходимо этот вопрос урегулировать, в том числе и с остальными игроками.
Перед нами широкая картина, отражающая трансформацию нашей энергетической отрасли, диверсификацию энергетических потоков, то есть расширение поставок на Восток, при этом сохранение глубокого партнёрства с нашими европейскими покупателями. Европейские компании крайне заинтересованы в расширении этого партнёрства, у них есть сложности, так как они встречают противодействие со стороны европейских политиков. Но нужно учитывать, что многим из таких политиков недолго осталось до выборов.
Этот форум — хорошая площадка для обмена опытом в плане внедрения новых технологий. У нас есть нефтяные компании, которые уже глубоко интегрировали цифровые технологии, и они позволяют им буквально находить чуть ли не "цифровую нефть". Ведь искусственный интеллект позволяет лучше анализировать месторождения и находить залежи, которые традиционными методами, возможно, не были бы найдены. Таким образом, повышается эффективность этой работы.
Форум — это ещё и обмен опытом как между представителями отрасли, так и между представителями регионов. Отрасль может показать регионам, что она может им предложить, а регионы — объяснить, в чём они заинтересованы больше всего.
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