Нефть или ветряные мельницы? Участники ПМЭФ обсудили будущее

Что делать России: продолжать развивать традиционные виды энергетики или все силы бросить на альтернативные источники?

На Международном экономическом форуме в Петербурге топ-менеджеры нефтяных компаний обсудили перспективы возобновляемых источников энергии. Судя по их выступлениям, планы на будущее грандиозные, но в ближайшие годы конкурировать с нефтью и газом им будет непросто.

— Альтернативная энергетика (в основном солнечная и ветровая) при сохранении текущего режима регуляторного и фискального стимулирования будет расти наиболее быстрыми темпами — более чем на 2% ежегодно, — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Этому будет способствовать снижение стоимости электроэнергии солнечной генерации, которая за последние десять лет сократилась в два раза, однако до сих пор по цене она превышает традиционную в три-четыре раза.

— Несмотря на продолжающееся снижение стоимости альтернативной генерации и кажущуюся общедоступность ветра и солнца, она требует пока ещё отсутствующего решения проблемы накопления электроэнергии. В результате вклад альтернативной энергетики в мировой энергобаланс останется сравнительно небольшим, увеличившись с текущих 12 до 16% к 2040 году, если, конечно, мы не увидим в какой-либо форме прорывного прогресса. Что может принципиально изменить ситуацию, — пояснил Сечин.

Его поддержали и другие. По словам главного исполнительного директора Glencore Айвана Глазенберга, "мир полагается на ископаемые виды топлива, 80% производства энергии в мире приходится на них.

— К 2040 году спрос на энергетику вырастет на 40%. 70% этого роста покроют нефть, газ, уголь, ядерная энергетика, — считает Глазенберг.

Аналитики отмечают, что потребность перехода на возобновляемые источники энергии у России всё же есть. При этом путь к интеграции как солнечной, так и ветровой энергии в нашей стране будет нелёгким и долгим.

— Высокий потенциал страны в области ветровых и солнечных ресурсов и практически неограниченные земли, пригодные для развития, доступность нефти, газа и угля, не говоря уже об огромном политическом влиянии государственных энергетических холдингов, как "Газпром" и "Роснефть", в той или иной степени затормозили развитие альтернативной энергии, за исключением гидроэнергетики. Но переход на возобновляемые источники энергии необходим, — считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

В мировом масштабе лидером ветроэнергетики является Китай, где генерируется порядка 220 ГВт. В два с лишним раза меньше в США — 96,5 ГВт. Затем идёт Германия — 60 ГВт, Индия — 34 ГВт, Испания — 24 ГВт, а на последнем месте — Италия, всего лишь 9,8 ГВт. По словам эксперта, подобные источники энергии имеют довольно широкую популярность, но быстрый масштабный переход на неё невозможен.

— Мировая бизнес-модель, которая жёстко привязана к нефтяной и газовой отрасли, не предусматривает подобные кардинальные изменения. Нефть является одним из самых важных сырьевых материалов, которые у нас есть. Каждый день мы используем сотни вещей, которые сделаны из нефти или газа. Нефть и газ также важны для количества рабочих мест, которые они предоставляют, — заявил Гасанов.

В свою очередь главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков придерживается мнения, что альтернативные источники энергии должны дополнять традиционные — там, где в этом есть экономическая целесообразность.

Он пояснил, что у России, в отличие от Германии, Дании, Испании и других лидеров в области ветрогенерации и других альтернативных источников энергии, нет необходимости в срочном увеличении объёмов электрогенерации или диверсификации энергосистемы для большей устойчивости. Уже существующие в России мощности имеют существенный запас, а про запасы энергоресурсов и говорить не стоит, поэтому нашей стране нужно в этом вопросе исходить из собственных потребностей.

— Гораздо дешевле для нас будет включиться в развитие этой отрасли, когда самая дорогостоящая часть работы (НИОКР и готовность к массовому производству) будет сделана теми, для кого эта тема гораздо важнее. А Россия в этом процессе станет партнёром, который сделает очень выгодные условия для производства у себя и позаимствует недостающие технологии для более-менее высокой локализации производства (с текущих 15–20% до 60–70%), — заявил Быков.

Впрочем, ситуация для нефтяников тревожная, особенно с учётом нынешних невысоких цен на чёрное золото. И участники форума это также отметили на конференции.

Волатильность нефтяных цен приводит рынок в состояние нестабильности. Все участники дискуссии отметили, что отсутствие среднесрочных ценовых прогнозов мешает компаниям выстраивать инвестиционные планы, однако комфортную цену за нефть они называли разную.

— Стоимость барреля нефти в пределах 60–70 долларов недостаточна для того, чтобы обеспечить необходимый уровень уверенности для инвестирования, — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Исполнительный директор компании BP Роберт Дадли отметил, что участники рынка должны поддержать хороший уровень инвестиций, при этом цена не должна быть слишком высокой или низкой.

— Нас бы устроили цифры в пределах 55 долларов за баррель. Пока мы продолжаем инвестировать в положенном режиме, — отметил он.