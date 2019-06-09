Триллионы за три дня. Чем запомнился ПМЭФ-2019

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге прошёл Международный экономический форум, на котором обсуждались приоритетные экономические вопросы, стоящие перед Россией и миром в целом. Об итогах главного делового мероприятия — в материале Лайфа.

Крупные сделки

На ПМЭФ-2019 было заключено рекордное количество соглашений. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

— В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей, — сказал он.

Так, соглашение об операционном взаимодействии подписали между собой Сбербанк и Rambler Group. По этому соглашения Сбербанк ID станет одним из способов авторизации на ресурсах Rambler Group. Кроме того, в июне в некоторых отделениях Сбербанка в Москве посетителям будут предлагать ознакомиться с Okko — онлайн-кинотеатром Rambler Group. Если клиент проявит интерес, ему помогут оформить ознакомительную подписку — 14 дней за 10 рублей. Также сервисы Rambler — билеты в киносеть этой компании и подписка на базовый пакет Okko — будут включены в пилотное пакетное цифровое предложение Сбербанка для клиентов.

Помимо этого Сбербанк совместно с ВЭБ и "Газпромбанком" профинансирует проект группы "Акрон". Они согласились предоставить производящей удобрения компании "Акрон" Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) мощностью 2 млн тонн хлористого калия, ежегодно "Акрон" планирует добывать 7,5 млн тонн руды. "Акрон" называет этот проект крупнейшим в мире месторождением калийно-магниевых солей.

"МегаФон" вложит порядка 1,2 млрд рублей в развитие услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Нижегородской области. Также врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и гендиректор ПАО "Квадра" Семён Сазонов подписали соглашение о сотрудничестве. Компания намерена реализовать в регионе инвестпроекты на 2,67 млрд рублей. Речь идёт об обеспечении теплоснабжением строящихся в Липецкой области кварталов и микрорайонов.

"ЛУКойл" заключил соглашение с New Age M12 Holdings Limited о покупке 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Сумма сделки составит 800 миллионов долларов.

"Газпромнефть" и "Новатэк" намерены вместе осваивать российскую Арктику. Главы компаний выразили заинтересованность в создании СП, способного выполнять весь комплекс работ по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Госкорпорация ВЭБ и Минобрнауки подписали соглашение с Пермским краем и Томской областью о взаимодействии при строительстве многофункциональных студенческих городков. Сумма сделки составляет 102,2 млрд рублей.

Вскоре в России может заработать цифровой платёжный сервис Mi Pay. Соглашение о запуске сервиса заключили между собой китайская корпорация Xiaomi и платёжная система Mastercard. Глава Республики Татарстан договорился с главами компаний МТС и Ericsson о совместной разработке 5G-решений для умных городов.

Авиация

Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям холдинга "Вертолёты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Эрвин Илизиров и председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и кредитовании на 5 млрд рублей. Банк в соответствии с достигнутыми договорённостями организует финансирование проектов по созданию и продвижению российских гражданских вертолётов. Речь идёт о вертолётах Ка-62, Ка-32, Ка-226; "Ансат", Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и о другой продукции гражданского назначения.

Энергетика, промышленность

Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и немецкая компания — поставщик титана HermithGmbH подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску продукции из титановых сплавов для наукоёмких отраслей — авиационной, автомобильной и медицинской промышленности.

На первом этапе планируется наладить выпуск титановой проволоки для аддитивных технологий (3D-печать), а также бесшовных труб для гидравлических авиационных систем.

ПАО "Русгидро" заключило соглашение о сотрудничестве с китайской компанией PowerChina. Соглашение предполагает строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России.

Банки

"ВТБ капитал инвестиции" и "Почта банк" подписали договор об оказании клиентам "Почта банка" брокерского обслуживания в банке ВТБ, в том числе возможности совершать операции с облигациями федерального займа (ОФЗ-н) в дистанционных каналах "Почта банка". Пользователи мобильного и интернет-приложений смогут осуществлять все операции с облигациями дистанционно, без посещения отделения.

Также "Почта банк" и платёжная система "Мир" подписали соглашение, согласно которому будут разрабатывать новые банковские карты и сервисы.

Инфраструктура

В Подмосковье планируется создание круглогодичного курорта "Тропический остров", который будет включать в себя пляжи, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, аквапарк. Соглашение между собой подписали власти Подмосковья и аэропорт Домодедово. Общая площадь застройки составит 50 гектаров. Объём инвестиций превысит 35 млрд рублей.

"Газпромбанк" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) финализировали сделку по строительству угольного терминала "Лавна" на берегу Кольского залива. "Газпромбанк" планирует предоставить финансирование с лимитом свыше 30 млрд рублей.

"В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан акт финансового закрытия в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта г. Мурманска. Проект предполагает строительство угольного терминала "Лавна" и проведение дноуглубительных работ в акватории порта", — говорится в сообщении банка.