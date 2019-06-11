Рубль укрепляется. Каких "сюрпризов" ждать от доллара и евро летом?

Первая неделя лета закончилась падением курса иностранной валюты. Что будет с рублём? Какие факторы до конца лета будут влиять на курсы валют?

За первую неделю лета курс доллара снизился на 27 копеек — до 64,81 рубля, а курс евро потерял 12 копеек и составил 73,45 рубля. Рубль укрепляет свои позиции за счёт мощного притока капитала на отечественный фондовый рынок и заявления Федеральной резервной системы США о готовности снизить ставки в этом году.

Дальнейшая судьба рубля

На данный момент дальнейшее поведение рубля зависит от итогов заседания Центрального банка, которое состоится 14 июня. На нём российский финансовый регулятор даст свои комментарии о денежной массе на будущий период и огласит ставку рефинансирования.

— Каким именно будет решение ЦБ РФ, сейчас сказать трудно. Но, судя по состоянию внутреннего рынка долговых обязательств в РФ, игроки практически с полной уверенностью рассматривают снижение ставки рефинансирования как уже произошедший шаг со стороны Центрального банка. Возможно, что момент для смягчения выбран правильно, но если рынок ошибся, то в конце недели это скажется на курсе рубля по отношению к доллару США. И, возможно, не в лучшую сторону, — поделился своими прогнозами руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Участники рынка ожидают сокращения ключевой ставки с 7,75% до 7,50%, рассказал Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Последние два месяца инвесторы активно скупали российские активы, так как регулятор неоднократно намекал на скорое смягчение монетарной политики. Этот фактор, по его словам, должен снизить доходность будущих размещений.

Из-за стабильности рубля потребителям не стоит опасаться роста инфляции или обесценивания валютных сбережений. Такое мнение выразила ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова.

— Колебания в диапазоне одного рубля по доллару США и по евро на протяжении последних трёх месяцев свидетельствуют о стабильности валютного рынка страны. Фактор санкций сохраняется, однако российская экономика демонстрирует устойчивость к его влиянию, — рассказала аналитик.

Она также отметила фактор неопределённости темпов роста мировой экономики из-за торговых отношений Америки и Китая. Так, по словам эксперта, инвесторы могут охладеть к развивающимся рынкам и начать распродажу ценных бумаг. Однако и тут Россия является наиболее привлекательной среди развивающихся стран, то есть ни сильного оттока инвесторов, ни притока капиталов из-за этой причины не произойдёт.

— В тот момент, когда и Китай, и Америка, и Европа, и Великобритания, и т.д. могут ждать замедления экономической активности, Россия, более вероятно, будет демонстрировать стабильность (без резких просадок по ВВП, росту заработных плат или стремительной инфляции), — заявила Мария Сальникова.

Что будет дальше с курсами валют?

Ожидать серьёзного падения курса не стоит, отмечает Геннадий Николаев.

— Разговоры о новых антироссийских санкциях сошли на нет, США и Мексика заключили миграционное соглашение, благодаря чему угроза очередной тарифной войны была предотвращена, а нефтяные цены поддерживаются обещаниями Саудовской Аравии сохранить текущие ограничения на добычу до конца года. Ожидаем курс в диапазоне 64,4–65,4 рубля за доллар, — рассказал эксперт.